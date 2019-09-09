Валерий Лимаренко занял острова

Выборы губернатора Сахалина, которые ряд экспертов относили к группе потенциально проблематичных избирательных кампаний, где не исключался второй тур, завершаются победой врио губернатора Валерия Лимаренко: после обработки 100% бюллетеней региональный избирком сообщил, что господин Лимаренко лидирует с 56,15% голосов. “Ъ” напоминает детали губернаторских выборов в Сахалинской области.

«Завершились выборы губернатора Сахалинской области, наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко — 78 тыс. 935 избирателей, что составляет 56,15%»,— сообщил замглавы областного избиркома Павел Сиваконов после обработки 100% бюллетеней. По его словам, еще около 70 человек голосовали на «цифровых участках», но на результаты выборов эти данные значительно не повлияют. Таким образом, господин Лимаренко значительно опережает ближайшего соперника — представителя КПРФ Алексея Корниенко (20,77% по данным, полученным после обработки половины протоколов). Третий результат показал кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер (6,51%, также по итогу обработки половины протоколов). Явка на выборах составила около 35%.

Сам Валерий Лимаренко избирателями доволен: «Все мероприятия прошли организованно, комиссии работали качественно,— сказал он после закрытия избирательных участков.— Наши сахалинцы и курильчане люди организованные, хочу поблагодарить их, что они не равнодушны, и отдали голоса за будущее Сахалинской области. Все было очень прозрачно, по-моему даже жалоб ни одной не было. Еще не закончена работа по подсчету голосов, три четверти посчитано, но на сегодняшний час я жалоб никаких не знаю». Господин Лимаренко сообщил, что он и его команда планируют продолжать работу над решением насущных нужд региона, начатую после его назначения врио 9 месяцев назад: «Власть должна быть рядом с народом. Это принципиально важно, потому что на этом основывается доверие. Когда приезжаешь и видишь напряжение у людей, видишь накопившиеся вопросы — это значит, что власть далека».

Напомним, на пост губернатора Сахалинской области претендовали пять кандидатов — сам Валерий Лимаренко в полрядке самовыдвижения, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, депутат областной думы от ЛДПР Дмитрий Флеер, представители партий «Коммунисты России» Дмитрий Зенкин и «Коммунистическая партия социальной справедливости» Дмитрий Кочергин.

Самые активные кампании вели врио губернатора и Алексей Корниенко, причем оба воспринимались на острове как люди сторонние: перед выборами ряд наблюдателей видели в этом вероятную предпосылку сопоставимого результата у двух лидеров гонки и как следствие — возможность второго тура.

Напомним, место губернатора Сахалина осталось вакантным после отъезда в Приморский край в сентябре прошлого года избранного в 2015 году Олега Кожемяко. К моменту назначения господина Лимаренко область два месяца жила без главы. В это время «в центр шли запросы на местного руководителя, предлагали различные кандидатуры, в том числе, мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина»,— рассказал “Ъ” до выборов источник, близкий к администрации президента. Собеседник “Ъ” отмечал, что в регионе устали от назначенцев-«варягов», и опасался, что господин Лимаренко к выборам не успеет завоевать симпатии сахалинского электората.

Однако губернаторская кампания на Сахалине в целом проходила ровно — особенно на фоне страстей вокруг выборов городской думы Южно-Сахалинска, где часть экспертов фиксировала раскол в рядах членов «Единой России» на тех, кто вошел в партийный список, тех, кто предпочел самовыдвижение, а также нескольких кандидатов, поддержанных мэром областного центра Сергеем Надсадиным (избран в 2014-м). Противники обвиняли друг друга в нарушении партийной дисциплины и писали письма в Москву. Погасить конфликт удалось лишь после вмешательства правительства региона, добившегося снятия ряда нескольких конфликтных кандидатур.

Интрига с возможным вторым туром губернаторских выборов тем не менее сохранялась практически до окончания подсчета голосов – особенно на фоне тенденции к протестному голосованию, которую демонстрировал Дальний Восток, в том числе на выборах 2018 года, когда до вторых туров губернаторских выборов дошло в Хабаровске и Приморье, причем оба они не принесли победы кандидатам власти. «Алексею Тарасенко (врио губернатора Приморья с 4 октября 2017 по 26 сентября 2018.— “Ъ”) не помогло ни внимание центра, ни Восточный экономический форум, — напомнил политолог Ростислав Туровский.— Но в отношении Сахалина принимались более точечные решения». Политолог при этом предполагал активное протестное голосование на Сахалине, и в первую очередь за кандидата от КПРФ. Те же, кого не устраивают обе основные кандидатуры, на выборы предпочтут не ходить, отмечал господин Туровский.

Впрочем, господин Лимаренко получил последовательную поддержку первых лиц страны. Незадолго до выборов Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на перспективу до 2035 года поручил подготовить отдельную программу развития и поддержки Сахалина. Позднее господин Лимаренко получил возможность еще раз обозначить президенту приоритеты регионального развития во время Восточного экономического форума: ему, в отличие от господина Тарасенко, ВЭФ явно помог.

Валерий Лимаренко в течение кампании несколько раз называл среди своих приоритетов ликвидацию аварийного жилого фонда, строительство жилья, развитие медицины и создание современной транспортной инфраструктуры, включая строительство моста на материк.

Пользуясь поддержкой администрации президента, врио фактически смог сдвинуть с мертвой точки вопрос о дополнительных рейсах на Сахалин «Аэрофлота» и передачу в федеральную собственность автодороги Южно-Сахалинск — Оха.

При этом некоторые политологи высказывали опасения, что демонстрация связей врио в Москве может укрепить опасения, связанным с имиджем «варяга» — тем более, что господин Лимаренко перевез на Сахалин часть команды, с которой он работал в Нижнем Новгороде. Источники “Ъ”, близкие к полпредству в Дальневосточном федеральном округе, заявляли, что у граждан фиксируют опасения, связанные с возможным перераспределением ресурсов: «Штаб Лимаренко раздал массу "пряников" и обещаний "пряников", но в регионе в это не верят, так как видят в нем человека, присланного забрать богатства острова».

Отметим, 58-летний Валерий Лимаренко имеет опыт работы в исполнительной и законодательной власти в Нижнем Новгороде и закрытом городе Саров, стоял он у истоков создания инжинирингового подразделения «Росатома». В ходе нынешней кампании он успел побывать во всех муниципалитетах Сахалина, где осмотрел основные объекты и провел встречи с жителями. Общение с избирателями в ряде случаев приводило к появлению поручений местным чиновникам, исполнение которых потом проверялось.

Коммунистический оппонент врио, Алексей Корниенко, жаловался, что его кампания в районах затруднена:

«Неужели толпы провластных пиарщиков, которые сюда заехали, не могут придумать ничего лучше, чем запретить мои встречи по районам, испортить плакаты, поставить спойлеров и делать глупые вбросы в какие-то Telegram-каналы?» — сказал он “Ъ” накануне голосования. «Объективно врио мог бы даже не расчехлять избирательный фонд: такой административный ресурс, все журналисты просто бегают на полусогнутых»,— добавил он. По мнению господина Корниенко, штаб врио пытался «сушить явку»: с его точки зрения, часть сахалинских избирателей вообще не знала о выборах. Сам коммунист пытался придерживается амплуа «народного кандидата»: обещал решить вопрос занятости, ограничить трудовую миграцию, вернуть прямые выборы глав районов, а также много говорил о развитии части Курильских островов, на которые претендует Япония. Часть пунктов его программы неизбежно перекликалась с предложениями врио: восстановить многопрофильную экономику области, остановить отток населения, заняться асфальтированием дорог, расширить авиасообщение с Москвой и решить проблему ветхого жилья.

При этом коммунист также оставался «варягом» для местных избирателей: уроженец Владивостока Алексей Корниенко воспринимался скорее как москвич, чем как местный. КПРФ же своих кандидатов в регионах поддерживала не слишком активно, отмечает политолог Александр Пожалов. Впрочем, другие трое кандидатов — Дмитрий Флеер, Дмирий Кочергин и Дмитрий Зенкин — кампании на Сахалине и Курилах вели в пределах «необходимого минимума» уличной агитации и участия в теледебатах, что и отразилось на итоговых цифрах.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск; Людмила Сергеева