Главные новости к утру 9 сентября

В России 8 сентября прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня. Действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на выборах главы города после обработки 90% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 64,56%. Подробнее о выборах в Санкт-Петербурге.

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий, в Мосгордуму прошел 21 оппозиционный кандидат. КПРФ получила 13 мандатов, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три. Еще два оппозиционера избрались как самовыдвиженцы. Как прошло голосование в Москве.

ЛДПР одержала победу на выборах депутатов в Законодательную думу Хабаровского края. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев одерживает победу на дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу. Кроме того, кандидат от ЛДПР Александр Жорник победил на выборах главы администрации Комсомольска-на-Амуре.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию подведения итогов голосования.

Оппозиционный кандидат Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов президента Абхазии. Отрыв президента Рауля Хаджимбы от господина Квицинии составил менее двух процентных пунктов, оба набрали меньше 50%. ЦИК назвал господина Хаджимбу победителем выборов. Подробнее о выборах.

Испанец Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. О выходе россиянина в финал.

О предстоящих 9 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.