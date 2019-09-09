ЛДПР победила на выборах в парламент Хабаровского края с результатом 56,12%

ЛДПР одержала победу на выборах депутатов в Законодательную думу Хабаровского края, на втором месте КПРФ, следует из данных Центризбиркома (ЦИК) по предварительным итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

ЛДПР набрала 56,12%, у КПРФ — 17,24%. «Единая Россия» — третьей позиции с 12,51% голосов. Далее расположились «Справедливая Россия» (3,53%), «Коммунисты России» (3,43%), «Партия Роста» (1,74%) и «Родина» (1,69%).

Голосование в регионе проходило в тяжелых погодных условиях, обусловленных масштабным паводком в бассейне Амура, а также мощным тайфуном Линлинг. Явка составила 30,64%.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому ранее был депутатом представитель ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона. После обработки почти 96% протоколов на довыборах лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев — 39,15%. Далее следует Николай Платошкин (КПРФ) — 24,62%, певица Виктория Цыганова («Единая Россия») — 10,74%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Эрнест Филипповский, Хабаровск