Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме

После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в Мосгордуму прошел 21 оппозиционный кандидат. По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три. Еще два оппозиционера избрались как самовыдвиженцы.

Депутаты, избравшиеся от КПРФ:

Дмитрий Локтев — 2-й округ,

Николай Зубрилин — 11-й округ,

Сергей Савостьянов — 15-й округ,

Виктор Максимов — 17-й округ,

Елена Янчук — 18-й округ,

Олег Шереметьев — 19-й округ,

Евгений Ступин — 20-й округ,

Леонид Зюганов — 22-й округ,

Павел Тарасов — 24-й округ,

Любовь Никитина — 31-й округ,

Николай Губенко — 37-й округ,

Екатерина Енгалычева — 42-й округ,

Елена Шувалова — 44-й округ.

От партии «Справедливая Россия»:

Александр Соловьев — 3-й округ,

Михаил Тимонов — 16-й округ,

Магомет Яндиев — 45-й округ.

От партии «Яблоко»:

Евгений Бунимович — 6-й округ,

Максим Круглов — 14-й округ,

Сергей Митрохин — 43-й округ.

Кроме того, самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Яблоком», лидирует в 8-м округе.

Участвовавший в акциях протеста самовыдвиженец Роман Юнеман, основатель НКО «Жилищная инициатива», побеждает в 30-м округе.

В Мосгордуму избрались девять действующих депутатов из фракции «Единая Россия», шедшие в порядке самовыдвижения:

Алексей Шапошников — 12-й округ,

Инна Святенко — 22-й округ,

Людмила Стебенкова — 25-й округ,

Кирилл Щитов — 26-й округ,

Степан Орлов — 27-й округ,

Людмила Гусева — 33-й округ,

Александр Семенников — 34-й округ,

Татьяна Батышева — 40-й округ,

Евгений Герасимов — 41-й округ.

Также в состав Мосгордумы вошли трое действующих парламентариев, входящих в провластное объединение «Моя Москва»:

Надежда Перфилова — 7-й округ,

Лариса Картавцева — 10-й округ,

Ольга Шарапова — 36-й округ.

Другие самовыдвиженцы в Мосгордуме:

Андрей Титов — 1-й округ,

Мария Киселева — 4-й округ,

Роман Бабаян — 5-й округ,

Андрей Медведев — 9-й округ,;

Игорь Бускин — 13-й округ,

Елена Николаева — 23-й округ,

Елена Самышина — 28-й округ,

Олег Артемьев — 29-й округ,

Ольга Мельникова — 32-й округ,

Наталья Метлина — 35-й округ,

Александр Козлов — 38-й округ,

Валерий Головченко — 39-й округ.

Глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский, депутат Мосгордумы с 2001 года, не смог переизбраться. Без мандата осталась и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Оба проиграли кандидатам от КПРФ.

Окончательные итоги выборов должны быть утверждены в каждом округе соответствующей окружной избирательной комиссией. Явка на прошедших выборах составила 21,63% — чуть выше показателя выборов в Мосгордуму 2014 года.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О том, как на выборах в Мосгордуму проголосовал президент России, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки».