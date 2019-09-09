Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме

После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в Мосгордуму прошел 21 оппозиционный кандидат. По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три. Еще два оппозиционера избрались как самовыдвиженцы.
Депутаты, избравшиеся от КПРФ:
От партии «Справедливая Россия»:
От партии «Яблоко»:
Кроме того, самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Яблоком», лидирует в 8-м округе.
Участвовавший в акциях протеста самовыдвиженец Роман Юнеман, основатель НКО «Жилищная инициатива», побеждает в 30-м округе.
В Мосгордуму избрались девять действующих депутатов из фракции «Единая Россия», шедшие в порядке самовыдвижения:
Также в состав Мосгордумы вошли трое действующих парламентариев, входящих в провластное объединение «Моя Москва»:
Другие самовыдвиженцы в Мосгордуме:
Глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский, депутат Мосгордумы с 2001 года, не смог переизбраться. Без мандата осталась и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Оба проиграли кандидатам от КПРФ.
Окончательные итоги выборов должны быть утверждены в каждом округе соответствующей окружной избирательной комиссией. Явка на прошедших выборах составила 21,63% — чуть выше показателя выборов в Мосгордуму 2014 года.
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
О том, как на выборах в Мосгордуму проголосовал президент России, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки».
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