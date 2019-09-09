Место Фургала в Госдуме займет его соратник по ЛДПР Пиляев

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев одерживает победу на дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу (№ 70), сообщил на брифинге председатель избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов. Явка по избирательному округу №70 составила 33,82%.

По итогам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, победитель набирает 39,13% голосов. Претендент от КПРФ Николай Платошкин идет на второй позиции с результатом 24,67%. Третьей остается певица Виктория Цыганова, идущая от «Единой России»,— у нее 10,68%. Еще семеро кандидатов набрали менее 5% голосов.

Прежний депутат Госдумы от 70-го округа Сергей Фургал, также представлявший ЛДПР, оставил мандат в связи с избранием в сентябре 2018 года губернатором Хабаровского края.

ЛДПР также одержала победу на выборах депутатов в Законодательную думу Хабаровского края. Кроме того, кандидат от ЛДПР Александр Жорник победил на выборах главы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Эрнест Филипповский, Хабаровск