Главные анонсы 9 сентября

В России объявят предварительные итоги единого дня голосования. 8 сентября прошли 6015 выборов различного уровня:

в 16 регионах — губернаторов;

в 13 — депутатов заксобраний;

в 3 административных центрах регионов — мэров;

в 22 административных центрах — городские парламенты;

в 4 избирательных округах — довыборы в Госдуму;

в Ингушетии — непрямые выборы главы региона через голосование в парламенте.

В Москве в МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция главного редактора информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Господин Вышинский с мая 2018 года находился под арестом на Украине по обвинению в госизмене и подрывной деятельности. В конце августа 2019 года его выпустили из-под стражи, а 7 сентября он был отправлен в Россию в рамках обмена пленными «35 на 35». Об обмене

В Москве пройдет встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции. Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу проведут с министром Европы и иностранных дел Франции и министром вооруженных сил Франции переговоры в двустороннем формате, за которыми последует пленарное заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Стороны обсудят безопасность в Европе, обстановку в Сирии, Ливии, Венесуэле, на Украине, особое внимание будет уделено вопросам недопущения размещения оружия в космосе. О встрече президентов России и Франции

В Лондоне состоится заседание Палаты общин Великобритании, на котором, как ожидается, пройдет голосование по вопросу проведения досрочных выборов в стране. С инициативой о досрочных выборах выступил премьер-министр Борис Джонсон. О ситуации

В Калининграде пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 Россия—Казахстан.

С 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийске пройдет кубок мира по шахматам.