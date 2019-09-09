Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5). Встреча продолжалась более 4,5 часов и завершилась со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

US Open — четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн.

23-летний Медведев впервые в карьере сыграл в финале турнира серии Большого шлема. Надаль в пятый раз выиграл US Open. Это его 19-я победа в турнирах Большого шлема.

Подробнее о том, как российский теннисист вышел в финал US Open — в материале “Ъ” «Даниил Медведев нащупывает титул».

Подробнее о финале — в публикации “Ъ”.