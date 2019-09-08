На выборах в Петербурге зафиксировано 276 нарушений

В единый день голосования в Санкт-Петербурге зарегистрировано 276 нарушений, сообщает общественное объединение наблюдателей «Голос».

Явка, по состоянию на 18:00 (данные ЦИК), составила 23,69% от общего числа избирателей. Окончательный показатель станет известен после подсчета всех голосов.

Согласно экзит-полам, в губернаторской гонке лидирует врио губернатора Александр Беглов. За него проголосовали 56% опрошенных людей. Михаилу Амосову от «Гражданской платформы» досталось 21,4%, а Надежде Тихонововой от «Справедливой России» — 19%. 3,6% граждан заявили, что испортили бюллетени, а 44,4% не стали отвечать на вопросы.

Олег Дилимбетов