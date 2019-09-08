Появились первые экзит-полы по выборам губернатора Петербурга

Согласно первым экзит-полам (соцопросы на выходе с избирательных участков) от ВЦИОМ, на выборах губернатора Петербурга лидирует самовыдвиженец Александр Беглов (56% голосов). Второе место с 21,4% занимает Михаил Амосов («Гражданская платформа»), третье — Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), набравшая 19% голосов.

При этом 3,6% респондентов признались, что испортили бюллетень, а 44,9% отказались отвечать на вопрос, за кого проголосовали.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Беглов также лидирует в губернаторской гонке по предварительным данным ЦИК — после подсчета 0,1% голосов избирателей он набрал 83,61%.