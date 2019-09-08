Онлайн-голосование в Москве дважды приостанавливали из-за сбоя

В системе онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму за день произошли уже два сбоя. Оба раза работу системы приходилось приостаналивать на один час, рассказал журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Первый сбой случился из-за неполадок в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. К тому моменту проголосовали уже 3 тыс. 308 человек. Голоса еще 543 избирателя «зависли». «Те, кто не смогли войти (в систему.— “Ъ”), с ними коммуникация отдельная, пригласим повторно зайти»,— пояснил представитель столичного департамента (цитата по ТАСС).

Второй сбой произошел из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней. Голосование было приостановлено также на один час (с 11:30). «Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. <...> За это время мы переедем на другое оборудование»,— добавил господин Костырко.

Явка на электронном голосовании к 13:00 составила 51,5%.

Напомним, в Москве открыты 3616 избирательных участков, они будут работать до 20:00. На выборах в столичный парламент впервые применяется система электронного голосования, созданная на основе технологии блокчейна. Эксперимент по онлайн-голосованию проводится в избирательных округах № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Всего по России пройдут 6015 выборов различного уровня.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Чем запомнилась кампания по выборам в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».