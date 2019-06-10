Москвичи определили округа для поведения в них электронного голосования

Москвичи выбрали муниципальные округа Зеленоград, Северное Лианозово—Бибирево и Чертаново Центральное—Чертаново Южное в качестве мест для проведения в них электронного голосования, сообщил глава комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов.

«Победили: 1 округ — это Зеленоград — 83% за, 10 округ — Северное Лианозово—Бибирево — 79,7% и 30 округ — Чертаново Центральное—Чертаново Южное — 77,2%»,— огласил результаты голосования на сайте портала «Активный гражданин» господин Венедиктов на заседании ОП (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что результаты передадут в Мосгоризбирком, который в четверг, 13 июня, примет окончательное решение, в каких округах проводить электронное голосование.

Закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября президент России Владимир Путин подписал 30 мая.

Для участия в электронном голосовании избиратель за три дня минимум должен подать через портал госуслуг заявление об участии в электронном голосовании. В день выборов в личном кабинете на портале госуслуг он получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Москвичи также смогут проголосовать традиционным способом.

Подробнее об электронном голосовании читайте в материале “Ъ” «Избирателя дистанцируют от урны».