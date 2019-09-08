Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуд-Али Калиматова. В июне господин Калиматов был назначен врио главы региона, после того как президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова. С 2003 по 2007 Махмуд-Али Калиматов возглавлял прокуратуру Ингушетии.

Чем известен Махмуд Калиматов Читать далее

Как сообщал “Ъ”, назначение Кремлем господина Калиматова врио региона могло быть обосновано несколькими факторами. Во-первых, он сделал карьеру в правоохранительной системе, что для лидера кавказского региона традиционно считается плюсом. Во-вторых, его карьера в основном развивалась за пределами кавказского региона, благодаря чему новый назначенец не обременен связями с влиятельными ингушскими кланами.

Подробнее о назначении врио главы Ингушетии — в материале “Ъ” «Временный глава Ингушетии стал кандидатом в постоянные».