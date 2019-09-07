Главные новости к утру 7 сентября

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором успешно приземлился. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме, сообщает «Роскосмос». Федор провел на МКС около недели: робот был доставлен на станцию 27 августа. Стыковку корабля «Союз» со станцией удалось провести со второго раза. Подробнее.

Посольство РФ в США проверяет информацию о погибшей уроженке России на сгоревшем в Калифорнии судне Conception. Юлия Крашенная училась в московской школе 1263, затем переехала с родителями в США. В последнее время работала менеджером в компании SpiralLinks, сообщили СМИ. Ее имя было опубликовано в числе жертв пожара на судне для дайвинга, где погибли 34 человека в ночь на 2 сентября.

Компания Boeing приостановила тестирование своего нового самолета 777X после того, как в ходе испытаний были выявлены существенные проблемы. По данным источников AFP, когда самолет подвергался нагрузкам, значительно превышающим естественные эксплуатационные показатели, «вылетела дверь самолета». Будет ли вновь перенесен срок презентации Boeing 777X, не сообщается.

Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Это произошло на последнем этапе операции, когда модуль был на высоте нескольких километров. Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луны луноход «Прагьян» для изучения минералогического состава поверхности спутника Земли.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова. Он впервые вышел в финал турнира Большого шлема US Open. 8 сентября его соперником станет испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Сборная России обыграла сборную Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.

МВД России предложило разрешить несовершеннолетним, успешно сдавшим экзамены в ГАИ, управлять автомобилем в сопровождении опытного водителя. Министерство также предлагает установить поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А и увеличить минимальный возраст для получения прав этой категории — до 20 лет. Для получения прав категории D — его планируют поднять до 24 лет. Для категории С — 21 год.