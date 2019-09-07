Корабль «Союз» с роботом Федором успешно приземлился

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту возвратился на Землю, сообщил «Роскосмос». «Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Федором совершил успешную посадку в 00:32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Федор провел на МКС около недели: робот был доставлен на станцию 27 августа. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки НПО автоматики (входит в состав ГК «Роскосмос»). Успешная стыковка корабля «Союз» была выполнена со второго раза. Робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что Федор пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

О том, что ждет станцию после инцидента со стыковкой «Союза», читайте в материале “Ъ FM” «Визит робота Федора привел к проверке МКС».