МВД предложило допускать за руль несовершеннолетних в сопровождении опытного водителя

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило разрешить несовершеннолетним, успешно сдавшим экзамены в ГАИ, управлять автомобилем с опытным водителем.

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в ГАИ, до достижения 18-летнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя»,— говорится в сообщении ведомства.

Конкретные условия такого управления, а также требования к сопровождающему «опытному водителю», предлагается определить правительству России.

Также МВД предлагает установить поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А и увеличить минимальный возраст для получения прав этой категории — до 20 лет. Для получения прав категории D его планируют поднять до 24 лет. Для категории С — до 21 года. В министерстве предложили допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортом категории В.

Иностранные водительские удостоверения обменять на российские предлагается только после прохождения профессионального обучения и сдачи экзаменов.

О том, как ГАИ ужесточает контроль за автошколами, читайте в материале “Ъ” «ГИБДД тянет руль на себя».