Теннисист Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова и впервые вышел в финал турнира Большого шлема US Open.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
В финале Даниил Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.
US Open продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Даниил Медведев нащупывает титул».
просмотров: 222574
просмотров: 222463
просмотров: 165334
просмотров: 35243
просмотров: 26033