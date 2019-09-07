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Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Теннисист Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова и впервые вышел в финал турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

В финале Даниил Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.

US Open продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Даниил Медведев нащупывает титул».

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