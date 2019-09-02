Более 30 человек пропали без вести при пожаре у берегов США

Несколько человек погибло и 34 пропали без вести в результате пожара на борту судна для дайвинга у берегов острова Санта Круз (штат Калифорния), сообщает AP. 23-метровое судно загорелось в ночь на понедельник. В Twitter-аккаунте пожарного департамента округа Санта Барбара, к которому относится остров, сообщается, что с горящего корабля были спасены пять человек, 34 пропали без вести. AP указывает, что пятеро спасенных — члены экипажа, а среди пропавших без вести — пассажиры судна, находившиеся во время возгорания под палубами.

Представитель береговой службы Эрон Бемис заявил телеканалу CNN, что спасатели не могут проникнуть на судно из-за продолжающегося пожара. «Он угасает и снова разгорается, возможно, из-за количества топлива на борту. Мы пока не можем пробить корпус и посмотреть, есть ли выжившие»,— сообщил господин Бемис.