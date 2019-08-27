Визит робота Федора привел к проверке МКС

Специальная комиссия проверит все системы МКС, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он связал проверку с неудачной стыковкой «Союза» с Международной космической станцией, — корабль пристыковался к МКС только 27 августа со второй попытки. При этом господин Рогозин отметил, что отказавшая аппаратура была не российского производства. Можно ли было спрогнозировать неисправности? И какое будущее теперь ждет Международную космическую станцию? Об этом — Илья Сизов.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы»,— так андроид Федор в своем Twitter в шутку объяснил, почему корабль «Союз» не смог вовремя пристыковаться к МКС.

Глава «Роскосмоса» прокомментировал проблему более подробно. После того как стыковка все же произошла, Дмитрий Рогозин заявил, что неисправность была не в корабле, а в самой станции — один из модулей системы сближения «Курс» не смог принять сигнал с корабля. Теперь специальная комиссия проверит всю аппаратуру МКС, сообщил Дмитрий Рогозин журналистам.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса": Этой аппаратуре десять лет, она не российского производства. Тем не менее, мною принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов с тем, чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции, мы знали, какая деталь, какой узел находится в ресурсе или вне его, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним и так далее.

Неисправность в аппаратуре МКС могла и не привести к срыву первой стыковки «Союза». В конце концов, транспортные корабли «Прогресс» летают к станции без пилота, и если что-то идет не так, управление берут космонавты на МКС. В «Союзе» такую функцию не предусмотрели, подчеркивает член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин: «Если в пилотируемом корабле не срабатывают системы автоматической стыковки, человек это делает сам, для этого у него есть специальная техника. Существует функция, которая позволяет стыковаться даже с борта МКС, так делают те же “Прогрессы”. В этом случае пилот с МКС переводит управление на себя и выполняет все самостоятельно. Но в данном случае систему не установили, хотя это элементарное штатное оборудование.

Надо было поставить еще один дополнительный прибор, они этого не сделали».

Впрочем, оснастить «Союз» системой ручного пилотирования с МКС было бы проблематично. Возможно, для этого пришлось бы менять конструкцию корабля, отмечает кандидат технических наук, независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич. Что же касается неисправностей в аппаратуре МКС, поломки такого рода сложно своевременно отследить. «Нужно влезать в уже отлаженную систему управления корабля. Мне кажется, не было смысла городить все это ради одного беспилотного полета. Это аналогично тому, что вы вставили замок в дверь десять лет назад и на протяжении всего этого времени им пользуетесь, но в какой-то момент ключ заело — здесь та же самая ситуация»,— пояснил эксперт.

Инцидент со стыковкой «Союза» стал поводом обсудить дальнейшую судьбу самой МКС. Станцию построили в 1998 году, изначально она была рассчитана на 15 лет работы, но страны-участницы проекта продлили эксплуатацию до 2024 года. При этом большую часть расходов по обслуживанию МКС несут Соединенные Штаты. Сейчас американцы хотят построить новую станцию и вывести ее на орбиту Луны. Так что некоторые эксперты считают, что США не заинтересованы в дальнейшей поддержке МКС. Независимый эксперт Вадим Лукашевич с этим не согласен: «Что касается 2024 года, думаю, что эксплуатация будет продлеваться. Сейчас Китай взял очень четкий курс на создание околоземной постоянно действующей пилотируемой станции. Судя по нынешним китайско-американским отношениям, США не хотят отдавать околоземную орбиту. Это уже политические амбиции, у нас же они технические, потому что мы либо летаем на МКС, либо не летаем никуда».

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По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева, сейчас обсуждается продление срока службы МКС до 2030 года. Представитель ведомства заявил, что станция была сделана тоже с запасом, как и «Мир», затопленная в 2001 году. Ожидалась, что она прослужит всего пять лет. В итоге советско-российская станция отработала втрое дольше.

Робот Федор пробудет на Международной космической станции до 7 сентября. После этого андроид вернется на Землю.