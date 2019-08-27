Визит робота Федора привел к проверке МКС

Специальная комиссия проверит все системы МКС, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он связал проверку с неудачной стыковкой «Союза» с Международной космической станцией, — корабль пристыковался к МКС только 27 августа со второй попытки. При этом господин Рогозин отметил, что отказавшая аппаратура была не российского производства. Можно ли было спрогнозировать неисправности? И какое будущее теперь ждет Международную космическую станцию? Об этом — Илья Сизов.
«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы»,— так андроид Федор в своем Twitter в шутку объяснил, почему корабль «Союз» не смог вовремя пристыковаться к МКС.
Глава «Роскосмоса» прокомментировал проблему более подробно. После того как стыковка все же произошла, Дмитрий Рогозин заявил, что неисправность была не в корабле, а в самой станции — один из модулей системы сближения «Курс» не смог принять сигнал с корабля. Теперь специальная комиссия проверит всю аппаратуру МКС, сообщил Дмитрий Рогозин журналистам.
Этой аппаратуре десять лет, она не российского производства. Тем не менее, мною принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов с тем, чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции, мы знали, какая деталь, какой узел находится в ресурсе или вне его, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним и так далее.
Неисправность в аппаратуре МКС могла и не привести к срыву первой стыковки «Союза». В конце концов, транспортные корабли «Прогресс» летают к станции без пилота, и если что-то идет не так, управление берут космонавты на МКС. В «Союзе» такую функцию не предусмотрели, подчеркивает член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин: «Если в пилотируемом корабле не срабатывают системы автоматической стыковки, человек это делает сам, для этого у него есть специальная техника. Существует функция, которая позволяет стыковаться даже с борта МКС, так делают те же “Прогрессы”. В этом случае пилот с МКС переводит управление на себя и выполняет все самостоятельно. Но в данном случае систему не установили, хотя это элементарное штатное оборудование.
Впрочем, оснастить «Союз» системой ручного пилотирования с МКС было бы проблематично. Возможно, для этого пришлось бы менять конструкцию корабля, отмечает кандидат технических наук, независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич. Что же касается неисправностей в аппаратуре МКС, поломки такого рода сложно своевременно отследить. «Нужно влезать в уже отлаженную систему управления корабля. Мне кажется, не было смысла городить все это ради одного беспилотного полета. Это аналогично тому, что вы вставили замок в дверь десять лет назад и на протяжении всего этого времени им пользуетесь, но в какой-то момент ключ заело — здесь та же самая ситуация»,— пояснил эксперт.
Инцидент со стыковкой «Союза» стал поводом обсудить дальнейшую судьбу самой МКС. Станцию построили в 1998 году, изначально она была рассчитана на 15 лет работы, но страны-участницы проекта продлили эксплуатацию до 2024 года. При этом большую часть расходов по обслуживанию МКС несут Соединенные Штаты. Сейчас американцы хотят построить новую станцию и вывести ее на орбиту Луны. Так что некоторые эксперты считают, что США не заинтересованы в дальнейшей поддержке МКС. Независимый эксперт Вадим Лукашевич с этим не согласен: «Что касается 2024 года, думаю, что эксплуатация будет продлеваться. Сейчас Китай взял очень четкий курс на создание околоземной постоянно действующей пилотируемой станции. Судя по нынешним китайско-американским отношениям, США не хотят отдавать околоземную орбиту. Это уже политические амбиции, у нас же они технические, потому что мы либо летаем на МКС, либо не летаем никуда».
По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева, сейчас обсуждается продление срока службы МКС до 2030 года. Представитель ведомства заявил, что станция была сделана тоже с запасом, как и «Мир», затопленная в 2001 году. Ожидалась, что она прослужит всего пять лет. В итоге советско-российская станция отработала втрое дольше.
Робот Федор пробудет на Международной космической станции до 7 сентября. После этого андроид вернется на Землю.
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