Посольство РФ проверяет информацию о погибшей уроженке России на сгоревшем в США судне

Предположительно, уроженка России 40-летняя Юлия Крашенная погибла во время пожара на загоревшемся судне для дайвинга Conception у побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния). Ее имя местные власти озвучили в числе 9 из 34 погибших. Как сообщает «РИА Новости», из профиля в Facebook следует, что Юлия Крашенная училась в московской школе 1263 с углубленным изучением английского языка. Будучи школьницей она переехала с родителями жить в США. В последнее время работала менеджером в компании SpiralLinks.

Консульский отдел посольства России в США направил повторный запрос в Госдепартамент, чтобы выяснить, не пострадали ли в результате пожара российские граждане, сообщает дипмиссия в Twitter.

Шериф округа Санта-Барбара Билл Браун сказал, что в настоящее время удалось опознать тела 18 погибших, но пока уведомили родственников только девяти из них, передает телеканал KTLA. По результатам заключения экспертов, причиной гибели пассажиров стало отравление дымом. Когда вспыхнул пожар, пассажиры спали в подпалубных помещениях.

Напомним, 23-метровое судно загорелось в ночь на 2 сентября. Всего на судне находились 39 человек. Пять членов экипажа, находившихся на верхней палубе, «прыгнули в воду и были подобраны проходящим мимо судном».