Сергей Петров заочно обвинен и арестован

В пятницу Басманным райсудом для международного розыска был арестован Сергей Петров — основатель группы компаний «Рольф», которая является крупнейшим автодилером России. Защита назвала уголовное преследование господина Петрова борьбой с инакомыслием. Сам бизнесмен, проживающий в Австрии, возвращаться на родину не собирается.

Следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) Юрий Скирденко сообщил, что господину Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Сергей Петров, причастность которого к преступлению подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий и показаниями свидетелей, вначале был объявлен в федеральный, а 7 августа — в международный розыск. Поскольку фигурант расследования находится в Австрии, где имеет гражданство, то может, как считают в ГСУ СКР, уничтожить документы, недоступные для российского следствия, оказать давление на свидетелей, а самое главное — продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с этим следователь Скирденко попросил судью Евгению Николаеву арестовать господина Петрова на два месяца.

— Когда Петров покинул страну? — спросила у следователя судья Николаева.

— В 2016 году. И не возвращался,— последовал ответ.

По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. В самой компании отмечают, что сделка была направлена на упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности.

Адвокат Александр Макаров предложил судье отклонить ходатайство следствия, поскольку в этом деле нет самого события преступления. По словам защитника, версия следствия о покупке акций по завышенной цене основана исключительно на рапорте сотрудника ФСБ, а не на заключении экспертов, хотя по закону должно быть наоборот. Оперативник же оценил акции всего в 200 млн руб. В деле, отметил господин Макаров, нет потерпевших, а «Рольф», который, очевидно, пытались таковым признать, какой бы то ни было ущерб отрицает.

— Дело в отношении Сергея Петрова носит необъективный и заказной характер,— отметил господин Макаров. По его словам, 25 июня к следователю поступил рапорт оперативника ФСБ. Даже не проводя доследственную проверку, следователь в тот же день возбудил уголовное дело, посчитав сделку 2014 года «притворной». Адвокат полагает, что это было сделано по отмашке свыше. Ее господин Макаров объяснил политическими причинами, в том числе знакомством своего клиента с оппозиционными политиками, например Борисом Немцовым, который был убит в 2015 году.

— Эти данные не относятся к рассматриваемым материалам,— прервала защитника судья, но тот все-таки закончил, назвав дело господина Петрова борьбой с инакомыслием и почему-то незаконным вторжением в частную жизнь.

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Судья санкционировала арест господина Петрова на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.

— Я лично в операции, которая есть в материалах дела, не вижу ничего преступного — это был обычный бизнес-процесс, связанный с реорганизацией при подготовке компании к IPO,— заявил “Ъ” Сергей Петров.— Почему Следственный комитет спустя несколько лет не согласился с независимой оценкой стоимости дилерских центров, которые были на «Рольф Эстейт», для меня остается загадкой.

По словам господина Петрова, он не связывает свое уголовное преследование с желанием поглотить автодилера. «С предложением о покупке никто не выходил, о происках конкурентов мне ничего не известно, и вообще, перестаньте уже пугать наших клиентов — есть дело в отношении конкретных лиц, причем тут компания?» — раздраженно ответил основатель «Рольфа». Как уверен бизнесмен, его уголовное преследование — «это результат безнаказанности силовиков и нежелания судей выносить объективные решения».

«Вы посмотрите, что творилось на процессе Котова (Константин Котов, напомним, был приговорен Тверским райсудом к четырем годам за неоднократные нарушения на митингах.— “Ъ”), вот о чем надо писать!» — отметил он.

При этом Сергей Петров отверг связь уголовного преследования со своими политическими взглядами, считая, что «они могли быть довеском, но не причиной». Основатель «Рольфа» подчеркнул, что он уверен в невиновности фигурантов дела о выводе средств (помимо заочно арестованных под домашним арестом находится директор департамента развития «Рольфа» Анатолий Кайро), а возвращаться в Россию пока не собирается.

Алексей Соковнин, Владислав Трифонов