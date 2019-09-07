Откуда есть пошли новые русские, силовики и креативный класс Как появились и эволюционировали термины, описывающие группы российского общества

27 лет назад “Ъ” впервые употребил словосочетание «новые русские». По этому поводу мы вспомнили историю терминов и клише, с помощью которых описывали и описывают важные социальные группы (об этом текст). А также выяснили, как наши читатели их понимают (об этом видео в конце).

Новые русские

Выражение new russians взято из западной прессы. В русском переводе оно впервые зафиксировано в журнале «Огонек», который 4 марта 1992 года опубликовал статью «"Новые русские" с жиру бесятся» о питании бизнесменов.

Подробная расшифровка термина была дана 7 сентября 1992 года в еженедельнике “Ъ”. В статье, посвященной началу выпуска ежедневной деловой газеты, говорилось: «В России сформировался узкий социальный слой, представители которого характеризуются одновременно высокой материальной обеспеченностью, образованностью, новым менталитетом и, как следствие, новым стилем жизни... В социологии есть термин, который вполне применим в этом случае,— "опережающая группа". Модель "Коммерсантъ-Daily" была сознательно разработана… под интересы и информационные потребности New Russians — опережающей группы российского общества...»

Предложенное “Ъ” понимание термина, впрочем, не прижилось.

Пик упоминаемости «новых русских» пришелся на вторую половину 1990-х. В 21-м веке «новые русские» превратились из реальных людей в персонажей анекдотов, сериалов, фильмов и книг

Больше о терминах 1990-х годов читайте в «Словаре русского публичного языка конца XX века».

Олигархи

Применительно к ограниченному числу людей, возглавляющих крупнейшие финансово-промышленные группы России, это слово впервые было употреблено в очерке «Портрет олигарха в молодости. Олег Бойко на вершине политического айсберга», опубликованном в газете «Век» 2 июня 1995 года.

10 февраля 1998 года в статье «Русские в Давосе: сами мы люди не местные...», опубликованной в «Московском комсомольце», Юлия Калинина писала: «"Вот,— повернулся министр Ясин к журналистам,— вы еще не знакомы? Знакомьтесь. Это Потанин. Он олигарх".— "Да, я олигарх",— смущенно улыбаясь, подтвердил Потанин и приосанился. Похоже было, ему не очень нравится, что его называют олигархом, но он стесняется в этом признаться…»

Пик упоминаемости «олигархов» в СМИ пришелся на начало кампании «равноудаления от власти»

Кто еще считался олигархом в 1990-х и что с ними стало, читайте в спецпроекте «Все с Березовского началось».

Силовики

Словосочетание «силовые структуры власти» впервые зафиксировано 23 июля 1990 года в статье обозревателя “Ъ” Максима Соколова «Будет ли в Советском Союзе военный переворот?»: «Принято говорить о конфликте между нынешним реформистским руководством и аппаратом... Естественно, что взоры всех участников конфликта обращены к силовым структурам власти: к армии и КГБ,— без участия которых попытка учинить государственную измену (ст. 64 УК РСФСР — "Заговор с целью захвата власти") шансов на успех не имеет».

В 1993 году появился и более короткий термин. «Сомнительные действия МВД, непонятная роль МБ и колебания МО привели к тому, что героями дня они отнюдь не стали, а в результате вместо того, чтобы иметь президента в заложниках, силовики (прежде всего милиционеры) озабочены в первую очередь тем, как бы отмазаться от неприятных вопросов, нежели тем, как диктовать свою волю правительству»,— писал «Коммерсантъ» 11 октября 1993 года.

Если в 2014-м «силовики» чаще всего упоминались в связи с событиями в Крыму и на Донбассе, то в 2019-м внимание к термину привлекло дело Ивана Голунова и массовые задержания протестующих в Москве

Как к началу 2000-х силовики все же научились твердо диктовать свою волю, читайте в разделе «пики» проекта «Колода Российской Федерации».

Авторитетные предприниматели

Термин впервые был употреблен в газете “Ъ” 27 октября 1994 года. Он синтезирован из словосочетания «криминальный авторитет» (на которое люди определенного круга обижались и грозили расправой) и слова «предприниматель» (которое их приподнимало в собственных глазах). «Авторитетными предпринимателями» стали называть бизнесменов, в отношении которых есть подозрения в связях с криминальными кругами.

Первая статья, в которой употреблено это словосочетание, — «Авторитетный предприниматель не дожил до суда» — рассказывала об убийстве в Екатеринбурге.

На 2008 год пришелся пик уголовных дел, связанных с «авторитетными предпринимателями»

Свидетельство того, что предприниматели не всегда рады упоминанию с эпитетом «авторитетный», можно найти здесь.

Бюджетники

В общем смысле термин обозначает группу, чей труд оплачивается государством из федерального, регионального или муниципального бюджетов. Формально к ней можно отнести высших чиновников, депутатов и силовиков, но чаще всего подразумевают работников низшего и среднего звена сфер образования, здравоохранения и других гражданских структур и предприятий.

Впервые появились в публикации «Российской газеты» от 22 ноября 1991 года «Зарабатывайте сколько можете»: «С 1 декабря на 90% будет повышена заработная плата работникам бюджетных организаций и учреждений. Мера эта упреждающая. Она связана с предстоящим освобождением цен, которое резко сократит реальные доходы бюджетников».

«Коммерсантъ» впервые употребил термин 23 марта 1992 года в публикации «ВС РФ опять предложил правительству помочь населению», констатировав: «Правительство считает возможным прямо индексировать доходы бюджетников лишь по мере стабилизации цен и достижения сбалансированности товарного рынка». За почти 30 лет активного употребления основной контекст, в котором используется термин, не изменился. Чаще всего речь идет о доходах бюджетников, которые необходимо повышать.

Пики на графике упоминаемости отражают непрекращающиеся попытки государства улучшить денежное положение бюджетников

О текущей ситуации с зарплатами одной из главных групп бюджетников читайте в спецпроекте «Учителя не держат планку».

Креативный класс

Понятие ввел в обиход американский экономист Ричард Флорида. В работе 2002 года «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» он назвал эту группу «движущей силой экономического развития постиндустриальных городов». В российской прессе журнал «Эксперт-Сибирь» 30 августа 2004 года первым констатировал, что «в отличие от Америки в России еще не появилось признанных центров точечного заселения креативного класса, своеобразных Кремниевых долин — его представители пока не осознают себя социальной силой».

Термин приобрел несколько другое значение после политических протестов в 2011–2012 годах, когда его стали отождествлять с либеральной оппозицией. «Теперь (хотя это только предположение) изрядная часть недовольных — это "креативный класс", по которому особенно сильно ударил кризис 2008 года. Пиарщиков и маркетологов сокращают в первую очередь, а зарплаты повышают — в последнюю», писал в январе 2012 года журнал «Деньги». Появилось и сокращенное выражение с негативной смысловой окраской — «креаклы».

Пик упоминаний «креативного класса» пришелся на время протестов на Болотной, когда у термина появилось несколько другое значение – «люди будущего» превратились в либеральную оппозицию

О месте креативного класса в российском среднем классе можно узнать из видеолекции, подготовленной в рамках цикла «Мифы российского общества».

Что об этих терминах думают на улице