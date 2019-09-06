Сбербанк подключается к системе быстрых платежей с опозданием

Сбербанк против Центробанка: конфликт с регулятором из-за системы быстрых платежей (СБП) может обойтись крупнейшему банку России в 1 млн руб. Ранее глава Сбербанка Герман Греф, наконец, согласился присоединиться к системе переводов по номеру телефона. Но, сославшись на технические сложности, заявил, что кредитная организация сделает это позже установленного срока, и теперь ей грозит штраф от ЦБ. По закону его максимальная сумма — 1 млн руб. Госбанк долгое время сопротивлялся требованию регулятора, развивая собственную систему межбанковских переводов. Как две экосистемы будут взаимодействовать на рынке? Об этом — Юлия Грицай.

«Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — заявил во Владивостоке Герман Греф. «Сроки едины для всех участников рынка», — парировал регулятор. Кроме того, у других банков сложностей не возникло, продолжили в ЦБ. Но проблем с платежами у россиян и так нет, подчеркнул глава Сбербанка и добавил, что к штрафам там готовы. Ранее господин Греф вообще называл подключение к системе быстрых платежей «принудительным счастьем». Но сопротивляться крупнейшему банку дальше уже было невозможно, убежден независимый аналитик Антон Шабанов: «Сбербанк, пусть и огромная, но всего лишь часть банковского сектора России. Так что там обязаны были соблюдать требования Центробанка.

Я не думаю, что речь идет именно о затягивании сроков, потому что, если уже принципиальное решение принято, то пара месяцев особой роли в жизни Сбербанка не сыграют.

Если они собрались подключаться, они действительно будут это делать».

Сейчас на Сбербанк приходится больше половины всех переводов с карты на карту. Комиссии для многих из них нет, а для переводов в другие банки она составляет лишь 1%. В системе быстрых платежей комиссий тоже пока нет, но это временно: с января 2020 года ЦБ будет брать с банков-участников от 1 руб. до 6 руб. за операцию, а те станут сами устанавливать для своих клиентов комиссию. И, вполне возможно, гораздо менее приятную, полагает председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева: «Сбербанк может здесь поиграть. Например, у клиента есть два варианта, как перевести деньги, и госбанк может предложить за использование его системы либо бонусы, либо более симпатичные тарифы. Можно предположить, что окажется привлекательнее».

Сбербанк долго отказывался от участия в системе быстрых платежей. Но в июне все решила Госдума, обязав все системно значимые банки подключиться к проекту. Это сделали 9 из 11 кредитных организаций: десятый — Россельхозбанк — присоединится к системе в сентябре.

Но что будет делать Сбербанк со своей системой переводов по номеру телефона? К ней подключены четыре кредитные организации, две из которых участвуют и в системе быстрых платежей. Но в перспективе госбанк может оказаться более конкурентоспособным, считает председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Система быстрых платежей по количеству банков растет быстрее, чем система Сбербанка. Если он включится в СБП, то кредитные организации будут быстрее подключаться и к Сбербанку, ведь у них не будет политического опасения расстроить регулятора, подключившись исключительно к госбанку, а не к СБП ЦБ.

Поэтому, как ни странно, такая затея может сыграть на руку Сбербанку».

Собеседники "Ъ FM" не исключают, что если Сбербанк продолжит сопротивляться, регулятор вообще может заставить организацию отказаться от собственной системы быстрых платежей, хотя пока это выглядит нереальным.

Как выяснил "Ъ", Центробанк планирует распространить систему быстрых платежей и на Евразийский экономический союз. Перевод денег по номеру телефона в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию может стать возможным уже в следующем году.