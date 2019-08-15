Система быстрых платежей смыкается вокруг Сбербанка

Система быстрых платежей Центробанка заняла менее 1% рынка. За полгода через сервис ЦБ россияне перевели без малого 16 млрд руб. Для сравнения, по итогам прошлого года рынок переводов с карты на карту в целом превысил 27 трлн. Проект регулятора заработал в феврале, с тех пор к нему подключились 15 банков и платежных сервисов. Среди них ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Qiwi. А вот Сбербанк пока отказывается участвовать в системе. Сможет ли сервис Центробанка стать доминирующим игроком на рынке? И выиграют ли от этого потребители? Выяснял Григорий Колганов.

Бесплатные переводы по номеру телефона клиентам полутора десятков банков — вот, что такое система быстрых платежей ЦБ. За полгода на такие условия россияне польстились почти 2 млн раз и перечислили друг другу без малого 16 млрд руб. Как оценивать этот показатель? Участники системы довольны работой сервиса и предлагают не сравнивать с карточным оборотом в 27 трлн, поскольку к СБП еще не подключился Сбербанк. Начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк считает, что у проекта Центробанка большое будущее: «Как можно сравнивать систему быстрых платежей и переводы с карты на карту? Там участвуют все банки России, а здесь только 15 банков — Сбербанк до сих пор еще не подключился. Поэтому, в общем-то, это большой прорыв для системы банковских платежей — такой оборот сделать. Сервис на сегодняшний момент очень удобен. Я считаю, что эта услуга будет очень востребована».

От чего зависит будущее системы быстрых платежей, несложно догадаться. В Сбербанке на запрос “Ъ FM” ответили, что тему не комментируют. Но ранее глава кредитной организации Герман Греф называл подключение к СБП «принудительным счастьем». Крупнейший банк страны можно понять — у него отлажена собственная система внутренних переводов. Однако без участия Сбербанка СБП долго не протянет, ведь на долю крупнейшего банка приходится до половины всех онлайн-переводов, напоминает председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов:

«Сбербанк — это половина российской розничной платежной системы, надо из этого исходить. Если он входит, то, действительно, система имеет шанс стать тотальной. Если нет, то у нее, естественно, есть ограничения: примерно половина переводов будет неизбежно оставаться за бортом.

Взлет будет достигнут довольно быстро, это вопрос года, может быть, двух лет. Если по каким-то причинам это не взлетит, то не взлетит уже никогда».

Вопрос участия Сбербанка, кажется, уже решен. В конце июня Госдума приняла закон, обязывающий системно значимые банки подключаться к СБП. Чем не «принудительное счастье»? Решит ли оно все проблемы — вопрос неоднозначный. С одной стороны, в системе быстрых платежей россиян ждет дешевый и удобный способ перевести деньги друг другу. Дешевый, но не бесплатный: многие участники системы уже анонсировали введение комиссий за операции, хотя и обещают сделать их значительно ниже тарифов на обычные переводы. С другой стороны, у Сбербанка останется собственный сервис перечислений, причем бесплатный для клиентов одного региона. И проект ЦБ вряд ли выдержит такую конкуренцию, полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, а потому Сбербанку придется отказаться от своего сервиса.

«Это вопрос времени, но Центральный банк его сметет.

Тут еще существует антимонопольная служба, которая может бороться с демпингом. На самом деле, нулевые комиссии — это не что иное, как демпинг. В общем, вариантов много различных»,— резюмирует Осадчий.

Получается, миллионы клиентов Сбербанка вместо бесплатных перечислений внутри банка рискуют получить комиссию от системы быстрых платежей. Зато клиенты других кредитных организаций должны остаться довольны более низкими тарифами на переводы. Видимо, обойтись совсем без потерь в этом вопросе нельзя.

В рамках СБП должен также заработать сервис оплаты товаров по QR-коду. Центробанк планирует установить комиссию в 0,4% от суммы операции. Таким тарифом недовольны банки и крупный ритейл. Торговый бизнес опасается, что в результате кредитные организации поднимут комиссии за традиционный эквайринг.