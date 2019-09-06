«Лавина» проиндексирует интернет

Основатель применяющейся силовыми ведомствами системы мониторинга «Лавина Пульс» Андрей Масалович и создатель сервиса аналитики для интернет-СМИ «Индекс» Леонид Филатов объединят проекты для разработки новой платформы для контроля онлайн-пространства. Бизнесмены оценивают инвестиции в нее в 300 млн руб. Спрос на подобные продукты есть, но на рынке уже работают несколько компаний, включая, например, «Медиалогию» и «Крибрум».

Основатель системы «Лавина Пульс» Андрей Масалович и создатель сервиса «Индекс» Леонид Филатов договорились об объединении технологий для разработки новой платформы Check_How («Чехов»), рассказали “Ъ” оба бизнесмена. Для ее создания планируется учредить новое юридическое лицо, на объединение систем потребуется около 300 млн руб., оценивает Леонид Филатов. По его словам, в запуск планируется вложить собственные средства и, возможно, привлечь внешних инвесторов. Андрей Масалович говорит, что в 0,3–1 млрд руб. можно оценить технологии, которые получатся при объединении систем.

«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО. Основными клиентами компании являются силовые структуры, в том числе ФСБ и МВД, говорил ранее источник “Ъ”. Систему, в частности, использовали в управлении оперативно-разыскной информации МВД после погрома в Бирюлево в 2013 году. 19 февраля 2018 года “Ъ” писал, что 69% «Лавины Пульс» приобрела компания «Российские наукоемкие технологии». До этого доля принадлежала «Эйр-Синема», близкой к сыну бизнесмена Сулеймана Керимова Саиду.

«Индекс» — система для оценки эффективности работы СМИ и создания рекомендаций по подаче контента, запущенная в начале 2018 года и работающая в закрытом режиме. Господин Филатов также известен как основатель хостинг-провайдера «Мастерхост» и счетчика Openstat

Новая платформа объединит в себе продукты для аналитики и мониторинга, подобные тем, что предлагают компании Brand Analytics, Mediascope, «Медиалогия» и «Крибрум», и сможет быстро обучаться работе с другими языками, рассчитывают ее основатели. Потенциальными клиентами они видят государственные структуры, в том числе региональные, которые обеспокоены дестабилизацией в интернет-пространстве и желают управлять настроениями в сети, а также крупный бизнес.

Участники рынка скептичны по отношению к проекту. «Информация о слиянии больше похожа на передачу "Индекса" "Лавине"»,— полагает один из собеседников “Ъ” на рынке.

По его словам, на основе открытой информации не просматривается перспектива синергии продуктов и возможность конкурировать с системами, широко используемыми на рынке. «В истории искусственного интеллекта и прикладной лингвистики известно много попыток построить языково-независимые системы, но все они провалились, потому что все языки кардинально отличаются друг от друга и настройка на язык очень сложна»,— добавляет основатель «Крибрума» Игорь Ашманов.

В целом же власть на местах заинтересована в инструментах, которые бы достоверно показывали проблемы на основе мониторинга, указывает один из собеседников, отмечая, что сейчас в регионах продвигается решение «Медиалогия. Инцидент». Но рынок подобных работ в России небольшой: по самым смелым оценкам, максимальный объем возможного госзаказа на услуги мониторинга по всем регионам может составлять потенциально 5–7 млрд руб. в год, подсчитывает Игорь Ашманов.

Системы мониторинга информационного пространства и предотвращения угроз вошли в моду, подтверждает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Такой мониторинг может указать на темы, которые важны для людей, но остается вопрос, может ли он спрогнозировать рост протестных настроений. «Это вещь востребованная и значимая, но я бы не абсолютизировал ее роль: мониторинг эффективен только в сочетании с другими инструментами»,— заключает господин Макаркин, поясняя, что важно не только получить информацию, но и понять ее через методы социологических исследований.

Дмитрий Шестоперов