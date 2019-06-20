В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм

Власти начнут следить за контентом онлайн-кинотеатров. Техническое задание для системы контроля в этой сфере по заказу структур Роскомнадзора разработает компания «М 13», известная системой мониторинга СМИ «Катюша» для администрации президента. Однако эксперты сомневаются в перспективах инициативы: похожую систему уже безуспешно пытались создать для кабельного телевидения.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр 18 июня подвел итоги тендера на разработку концепции и проекта технического задания на создание автоматизированной системы контроля выполнения владельцами аудиовизуальных сервисов требований ст. 10.5 закона «Об информации». Начальная цена закупки составляла 1,8 млн руб. Победило ООО «М 13», предложившее разработать техническое задание за 1,5 млн руб., следует из информации на zakupki.gov.ru.

Согласно документации, система должна будет следить, чтобы видеосервисы не допускали нарушений, предусмотренных ст. 10.5 закона: не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, информацию о способах самоубийства, пропаганду насилия и жестокости и нецензурную брань. Кроме того, система должна автоматизировать ведение базы данных записей об аудиовизуальных произведениях, планирование мероприятий по их мониторингу, подготовку отчетов и синхронизацию с реестром аудиовизуальных сервисов. В «М 13» и Роскомнадзоре не ответили на запросы.

«М 13» известна как разработчик аналитической платформы «Катюша», чья система мониторинга СМИ в 2016 году сменила «Медиалогию» в администрации президента РФ. Издание «Проект» называло владельца «М 13» Владислава Клюшина причастным к популярному Telegram-каналу «Незыгарь». Господин Клюшин оспаривал эту информацию, 3 июня Савеловский районный суд Москвы отказал ему в удовлетворении иска о защите чести и достоинства.

Реестр аудиовизуальных сервисов, упоминающийся в закупочной документации, предусмотрен поправками к закону «Об информации», вступившими в силу 1 июля 2017 года. Согласно им, аудиовизуальным сервисом считается сайт или программа, которая предоставляет доступ к видеоконтенту за плату или просмотр рекламы и имеет более 100 тыс. пользователей в сутки. Исключением стали видеохостинги, контент которых размещается преимущественно пользователями. Таким образом, под действие закона попали онлайн-кинотеатры, но не YouTube или Rutube.

Реестр видеосервисов должен вести Роскомнадзор. Шаблон есть на сайте ведомства, но в нем нет ни одной записи.

Закон до сих пор не заработал, подтверждают эксперты. Нет подзаконных актов, которые определяли бы методику подсчета аудитории видеосервисов для внесения в реестр, поясняет гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

В онлайн-кинотеатре Tvzavr приветствуют потенциальное появление системы мониторинга, поскольку «легальные сервисы, как Tvzavr, законопослушны и будут выполнять указания закона, а вот пираты — вряд ли», говорит начальник юридического отдела компании Александр Рылев. Впрочем, уточняет он, правильнее было бы сначала создать методику определения количества пользователей и определить круг сервисов, которые войдут в реестр, а уже потом создавать систему контроля. Гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий заверил, что компания подчиняется требованиям законодательства. В «Амедиатеке» и ivi не смогли оперативно предоставить комментарий, в Megogo не ответили на запрос.

Похожую систему мониторинга власти уже хотели создать для кабельного телевидения, добавляет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Причем кабельщики, в общем-то, согласны: у них будет меньше головной боли. Но с момента инициативы прошло примерно полтора года, а воз и ныне там»,— отмечает он. При отсутствии какого-либо прогресса в подзаконных актах по аудиовизуальным сервисам можно сделать вывод, что тендер на техническое задание для системы мониторинга «создается для освоения выделенных бюджетных средств», категоричен аналитик.

«Неясно, зачем нужна мониторинговая система, если достаточно зайти на страницу "Яндекс.Видео", ввести какие-нибудь фривольности и получить запрещенку. Зачем для этого система мониторинга?» — удивлен глава компании «Платформы и решения» Егор Яковлев. Поскольку никого это не волнует уже несколько лет, подчеркивает он, «начинает казаться, что цели и задачи совсем другие».

Дмитрий Шестоперов