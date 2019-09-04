Главные новости к утру 4 сентября

Британские депутаты проголосовали за изменение повестки парламента. Теперь законопроект о пересмотре даты выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок, может быть рассмотрен уже 4 сентября. Подробнее о ситуации вокруг «Брексита»

Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал US Open. Он стал самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США с 2010 года. О результате матча

«Трансаэро» подала два иска в Арбитражный суд Москвы к лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». Авиакомпания требует в сумме более 2 млрд руб.

«Ростелеком» представит дорожную карту по развитию 5G в России до конца текущего года, сообщил глава компании Михаил Осеевский. По его словам, в дорожной карте указывается в том числе необходимость высвобождения диапазона 3,4–3,8 ГГц. О связи будущего в России

Названы города России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха и почв. Большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. О новом законе, призванном улучшить экологическую ситуацию в стране

СКР возбудил уголовное дело после смерти 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга, отдыхавшей в Турции. При нырянии в бассейне отеля ее рука застряла в трубе системы фильтрации. Дело взято на контроль центрального аппарата СКР. Подробнее о трагедии

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