Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл швейцарца Станисласа Вавринку (7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1) и впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема US Open. Россиянин стал самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда серб Новак Джокович дошел до финала.

Обыграв швейцарца, 23-летний Медведев стал четвертой ракеткой мира, впереди него остаются Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису россиянин сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария).

US Open продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.

О победе россиянина в четвертьфинале турнира читайте в материале “Ъ” «Даниил Медведев выиграл на негативе».