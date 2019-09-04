04 сентября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Названы города России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Минприроды России назвало список территорий с наиболее загрязненными почвами и воздухом. Большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.

Согласно докладу ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», городами с самым загрязненным воздухом стали:

  • Абакан
  • Ангарск
  • Барнаул
  • Иркутск
  • Красноярск
  • Кызыл
  • Новокузнецк
  • Норильск
  • Улан-Удэ
  • Чита

В российских городах с высоким уровнем загрязнения воздуха в общей сложности 5,1 млн человек.

В список территорий с самыми загрязненными почвами попали:

  • Санкт-Петербург
  • Северная Осетия
  • Приморский край
  • Новгородская область
  • Мурманская область
  • Свердловская область
  • Челябинская область

Весной 2019 года в России был впервые введен механизм нормирования загрязнений. В порядке эксперимента с 2020 года квоты должны быть введены в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах. При этом промышленники сомневаются, что новая мера приведет к улучшению качества воздуха, тогда как затраты на модернизацию составят «триллионы рублей».

О том, поможет ли новый закон изменить экологическую ситуацию в стране, читайте в материале “Ъ” «Промышленные выбросы задушат квотами».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя