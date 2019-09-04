Названы города России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Минприроды России назвало список территорий с наиболее загрязненными почвами и воздухом. Большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.
Согласно докладу ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», городами с самым загрязненным воздухом стали:
В российских городах с высоким уровнем загрязнения воздуха в общей сложности 5,1 млн человек.
В список территорий с самыми загрязненными почвами попали:
Весной 2019 года в России был впервые введен механизм нормирования загрязнений. В порядке эксперимента с 2020 года квоты должны быть введены в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах. При этом промышленники сомневаются, что новая мера приведет к улучшению качества воздуха, тогда как затраты на модернизацию составят «триллионы рублей».
О том, поможет ли новый закон изменить экологическую ситуацию в стране, читайте в материале “Ъ” «Промышленные выбросы задушат квотами».
просмотров: 198068
просмотров: 156235
просмотров: 130113
просмотров: 66449
просмотров: 62304