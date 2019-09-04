Главные анонсы 4 сентября

В Москве состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. О создании парламентской комиссии в августе объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты нашли два примера «циничного вмешательства» — это твиты Deutsche Welle и Госдепартамента США, которые в МИДе посчитали призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве. О деятельности комиссии

В Москве ожидается вынесение приговора двум фигурантам дела о «массовых беспорядках» — Кириллу Жукову и Евгению Коваленко. Обоих обвиняют в применении насилия к представителям власти.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

В Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее украинская сторона перезапустила работу своих представителей в контактной группе. Кроме того, Украина пытается активизировать «нормандский формат». Подробнее о процессе

В Ереване ожидается оглашение решения суда по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Политик обвиняется в «узурпации власти»: по версии обвинения, в марте 2008 года господин Кочарян применил войска против мирных протестующих. О деле

Иран намерен объявить о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. О попытках спасти ядерную сделку