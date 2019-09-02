Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост. По его словам, правительство заложило и реализовало «стратегическую основу развития» страны, в связи с чем он считает, что «выполнил свою миссию».

«Для меня было большой честью и огромной ответственностью защищать интересы нашей страны на посту премьер-министра Грузии. Я был и буду членом "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии.— “Ъ”) и преданным солдатом нашей страны»,— написал политик на своей странице в Facebook.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что должность премьера может занять глава МВД Георгий Гахария.

Напомним, отставки господина Гахарии требовали участники протестов, разгоревшихся в Грузии в июне. Причиной послужило то, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. С 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «В Грузии объявлена туристическая тревога».