«Трансойл» отсудил у Антипинского НПЗ более 3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 3,185 млрд руб. долга по иску компании «Трансойл» Геннадия Тимченко. Суд также удовлетворил встречный иск НПЗ, взыскав с «Трансойла» 20 млн руб. неустойки за задержку поставки вагонов. С учетом ответных требований НПЗ должен будет выплатить компании 3,164 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

«Трансойл» подала в суд для взыскания с НПЗ просроченной задолженности по договору транспортной экспедиции, датированному ноябрем 2017 года. В рамках договора компания предоставляла НПЗ цистерны для перевозок грузов. Завод обязан был перечислять плату не позднее 60 дней.

Изначально «Трансойл» назвала сумму долга в 1,395 млрд руб., но позднее подала новое заявление, в котором исковая сумма была увеличена вдвое. «Это сумма долга нарастающим итогом, включающая неустойку за просрочку платежа»,— объяснил агентству представитель компании.

Напомним, работа Антипинского НПЗ была остановлена из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае организация подала заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В июле в отношении бывшего гендиректора завели уголовное дело, он находится в международном розыске. Следствие оценивает причиненный его действиями убыток в 35 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Нефтяника ищут всем миром».