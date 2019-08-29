СКР подтвердил, что экс-глава Антипинского НПЗ находится в международном розыске

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с отсутствием на территории Российской Федерации обвиняемый объявлен в международный розыск»,— сообщает пресс-служба управления.

Имя фигуранта дела по-прежнему не раскрывается, однако на протяжении 14 лет (с 2004 по 2018 год) гендиректором предприятия был Геннадий Лисовиченко.

Напомним, работа Антипинского НПЗ был остановлена из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае организация подала заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В июле в отношении бывшего гендиректора завели уголовное дело. Следствие оценивает причиненный действиями экс-главы предприятия убыток в 35 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Нефтяника ищут всем миром».