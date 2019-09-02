«Матери Беслана» вновь обратятся к следствию для активизации расследования теракта

Пострадавшие в теракте в Беслане в 2004 году вновь обратятся в органы следствия, чтобы активизировать ход расследования, сообщила журналистам глава комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российское государство выплатить компенсацию (около €3 млн) пострадавшим в теракте и закончить расследование по делу. В результате теракта в бесланской школе погибли 334 человека, из них 186 — детей.

«На сегодняшний день ни один из пунктов не исполняется, мы будем обращаться в органы следствия, чтобы расследованию был придан новый импульс, чтобы теракт был расследован»,— сказала госпожа Дудиева (цитата по «РИА Новости»). «Матери России» намерены обратиться к полномочному представителю президента России Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело номер 20/849 о расследовании теракта.

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1 сентября 2004 года 30 террористов захватили школу в городе Беслане в Северной Осетии. Более тысячи заложников, в основном детей, три дня — до 3 сентября, когда силовики провели штурм здания,— удерживались без воды и еды.

В ЕСЧП признали, что российские власти находились в сложном положении и приняли необходимые меры для спасения заложников. При этом Страсбургский суд счел, что ст. 2 (о праве на жизнь) Конвенции о защите прав человека была нарушена. Также в постановлении ЕСПЧ утверждалось, что власти располагали конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения, но необходимые меры предприняты не были. Минюсту России не удалось добиться отмены решения ЕСПЧ.

О решении Страсбургского суда читайте в материале “Ъ” «ЕСПЧ обязал Россию выплатить жертвам Беслана €3 млн».

Отрывок из книги корреспондента “Ъ” о трагедии читайте в материале “Ъ” «Форпост. Беслан и его заложники».