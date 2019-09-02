Займи, но модернизируй

Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства о субсидировании льготных кредитов на коммунальную, транспортную и жилищную модернизацию сел. Предполагается, что банки и ВЭБ будут выдавать на это займы под 1–5% годовых, а бюджет покроет им разницу с рыночной ставкой. Портфель кредитов оценен в 183 млрд руб., но его параметры будут скорректированы после утверждения бюджета: Минсельхоз оценивает потребности в десятки триллионов рублей.

Минсельхоз опубликовал проект постановления Белого дома, описывающий господдержку кредитования граждан и организаций в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» объемом 2,3 трлн руб. на 2020–2025 годы. Документ описывает порядок компенсации банкам, международным финансовым организациям и госкорпорации «ВЭБ.РФ» недополученных доходов при льготном кредитовании сельских организаций и ИП.

Совокупный размер таких кредитов оценивается Минсельхозом в 183 млрд руб., займы по ставке от 1% до 5% годовых предполагается выдавать с 1 января 2020 года на цели строительства, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры, автодорог и жилья при условии создания новой занятости (так, для получения льготного кредита в 200 млн руб. потребуется создать не менее 30 рабочих мест).

Пояснительная записка к документу демонстрирует практически неограниченные финансовые потребности сельской инфраструктуры. Так, необходимая протяженность локальных газопроводов составляет 874,5 тыс. км и стоит 1,36 трлн руб. (сейчас газифицировано лишь 29% сельских населенных пунктов, в которых живет 66% сельского населения). Строительство водопроводов (есть в 37% сел) оценивается в 489 млрд руб., улучшение качества воды — в 390 млрд руб. Строительство канализации (есть только в 4,5% сел) требует еще 705 млрд руб.— или 350 млрд руб. для сел с населением не менее 1000 человек. Решение жилищного вопроса на селе (451 тыс. семей, включая 141 тыс. молодых специалистов) будет стоить 907 млрд руб.

Впрочем, ярче всего степень серьезности этих запросов демонстрирует подход к оценке дорожного строительства — только обеспечение транспортной доступности крупных сел потребует 62,4 тыс. км новых дорог на 2,05 трлн руб. Всего же нужны 22 трлн руб. (оценка произведена Минсельхозом сложением всех дорожных запросов регионов — 668 тыс. км) — это позволит довести асфальтовые дороги до 3,75 млн человек.

Предельная величина субсидируемых кредитов не ограничена — вероятно, параметры модернизации села являются одним из предметов бюджетной дискуссии. Напомним, в среду правительство провело первое бюджетное совещание, где обсуждались как раз запросы Минсельхоза и социального блока правительства (см. “Ъ” от 29 августа). Сам же текст проекта Минсельхоза содержит оговорку, по которой документ уточняется к 1 ноября как раз по итогам согласования бюджетных лимитов.

Олег Сапожков