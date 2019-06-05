Благоустройство против урбанизации

Правительство утвердило госпрограмму развития сельских территорий. Предполагается, что 2,3 трлн руб. в 2020–2025 годах позволят остановить урбанизацию, выдав 160 тыс. кредитов «сельской ипотеки», улучшив условия жизни 400 тыс. семей, построив 2,5 тыс. км дорог к деревням и проведя 42 тыс. мероприятий по благоустройству. Основной упор придется на удаленные арктические и дальневосточные и плотно населенные, как северокавказские, регионы, где сельская инфраструктура давно не получала необходимого финансирования.

Белый дом утвердил госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы общим объемом 2,3 трлн руб. Федеральные расходы по ней составят 1 трлн руб., региональных и местных бюджетов — 174 млрд руб., внебюджетные — 1,05 трлн руб. Финансирование предполагает плавный старт (228 млрд руб. в 2020 году) с выходом на плато (более 400 млрд руб. в год) с 2022 года. Первой целью госпрограммы определено сохранение доли сельского населения на уровне не ниже 25,3%. На базовый 2017 год эта доля уже составляет 25,7% (37 млн человек). Предполагается, что она снизится до целевых 25,3% уже в 2020 году и останется на этом уровне. Таким образом, правительство фактически намерено прекратить процесс урбанизации в РФ и готово вкладывать в это значительные средства. Ради этого вторая и третья цели госпрограммы предполагают заметное повышение уровня доходов и жилищных условий на селе. Так, среднемесячные располагаемые ресурсы сельских домохозяйств должны к 2025 году достичь уровня в 80% от городских (67% в 2017 году), а доля благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах — 50% (32,6% в 2017 году).

Структура программы включает пять проектов — по улучшению жилищных условий на сельских территориях и их благоустройству, содействию занятости и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. Министерство перенесло в госпрограмму «нацпроектный» подход: описало общие правила выделения господдержки и ждет от регионов и бизнеса инициатив. Как и с нацпроектами, «предложения по приоритетным проектам для малых населенных пунктов формируются на местах», отметил вчера глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Регионы должны будут заключить с министерством соглашения, по которым они будут финансировать мероприятия, а министерство — выделять субсидии. По словам министра, финальные соглашения будут заключены в феврале 2020 года.

Среди конкретных механизмов решения проблем сельских жителей министр перечислил «ряд новых льготных кредитных механизмов, таких как кредиты на покупку и строительство жилья со ставкой до 3% ("сельская ипотека", всего 164 тыс. кредитов за пять лет.— “Ъ”), на приобретение инженерного оборудования для домовладений под 5% годовых, на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключение к ним по ставке до 5%» (все это должно улучшить жилищные условия для 400 тыс. семей). В «дорожной» части паспорт программы предполагает, в частности, сокращение среднего расстояния до фельдшерско-акушерских пунктов до 6 км (сейчас — 15 км) и строительство 2580 км асфальтированных подъездных дорог, соединяющих села и объекты АПК с федеральной дорожной сетью. Благоустройство же предполагает реализацию «не менее 42,25 тыс.» таких проектов.

Отдельные разделы госпрограммы описывают приоритеты для отдельных территорий — Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крыма, Севастополя, Калининградской области и регионов, участвующих в программе развития Арктики. На решение их проблем ориентирована значительная доля финансирования: так, только «жилищные» расходы, включая сельскую ипотеку, для них составят 440 млрд руб. (почти половина уйдет на арктическое сельское жилищное строительство). Основная тяжесть этих расходов ляжет на субъекты РФ. Де-факто можно говорить о том, что правительство намерено использовать новую госпрограмму как инструмент принуждения регионов к благоустройству отдаленных и труднодоступных поселений, на что многие годы не выделялось сколько-нибудь заметных средств.

Олег Сапожков