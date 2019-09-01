Президент Польши считает, что мир не вынес уроки из трагедии Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда считает, что «мир не вынес уроки» из Второй мировой войны. Выступая в Варшаве по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, он подчеркнул, что в современном мире «продолжают происходить этнические чистки и геноцид».

«50, а по другим расчетам — почти 80 млн человек поглотил тот страшный военный конфликт. Это самое страшное событие в современной истории человечества. Мы помним и должны помнить. Для этого все мы здесь»,— приводит ТАСС слова польского президента. Господин Дуда призвал «решительно» отвечать на «любой вид военной агрессии», чтобы больше никогда с ней не столкнуться.

Ранее на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Участники памятных мероприятий примут участие в заложении первого камня в фундамент музея Вестерплатте.

Основные памятные мероприятия пройдут в Варшаве. Об участии в них предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе около 20 глав государств и правительств. Некоторые из них, впрочем, в итоге отказались приехать на встречу. Особо пристальное внимание СМИ вызвало то, что в Варшаве не будет, причем по разным причинам, президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Польше объяснили решение не приглашать Россию на мероприятие по случаю годовщины тем, что российская сторона не заинтересована «в сохранении духа исторической правды».

О причинах отсутствия России на 80-летии начала Второй мировой войны — в колонке Сергея Строканя «Польская аномалия».