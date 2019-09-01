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В Польше объяснили решение не приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что решение не приглашать Россию на мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны продиктовано тем, что российская сторона не заинтересована в сохранении духа исторической правды. В интервью польской радиостанции Radio Maryja он отметил, что на празднование приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», Россия же «ни в одном из этих форматов не присутствует».

«Мы хотим отпраздновать эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что тоже подтверждают последние события, в этом не заинтересована»,— подчеркнул дипломат.

Ранее на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Участники памятных мероприятий примут участие в заложении первого камня в фундамент музея Вестерплатте.

Основные памятные мероприятия пройдут в Варшаве. Об участии в них предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе около 20 глав государств и правительств. Некоторые из них, впрочем, в итоге отказались приехать на встречу. Особо пристальное внимание СМИ вызвало то, что в Варшаве не будет, причем по разным причинам, президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».

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