Джон Болтон извинился за Дональда Трампа: решение главы Белого дома об отмене визита в Польшу застало его помощника в Варшаве, где тот как раз занимался согласованием графика переговоров шефа на полях церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Дональд Трамп отменил поездку по причине приближения в Восточному побережью США урагана Дориан. Америку будет представлять вице-президент Майкл Пенс. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе приветствует решение Дональда Трампа.

Ураган «Дориан» — это не только стихийное, но и политическое бедствие, и таковым оно станет, в первую очередь, для Польши. Ну и, возможно, для Украины и лично президента Владимира Зеленского. Варшава претендует на то, чтобы стать главным форпостом Америки в Восточной Европе, а то и во всем Старом Свете. Мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны как раз и должны были подчеркнуть эксклюзивную роль обеих держав, в том числе и в победе над фашизмом. А Дональд Трамп взял и не приехал.

Понятно, что борьба со стихией важнее, но для Варшавы это большой идеологический провал.

Вице-президент Майкл Пенс — не тот уровень. Примечательно, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон узнал обо всем, как раз находясь в Польше. Ему пришлось извиняться и обещать новый визит в самые ближайшие сроки.

Вместе с тем, ему ведь тоже несладко — господин Болтон как раз готовил визит шефа. Более того, он был и на Украине, где также согласовал переговоры Трампа и Зеленского в Варшаве. Для последнего это тоже было крайне важное мероприятие — первая официальная встреча с президентом США. Украинскому лидеру нужна поддержка, тем более в условиях большого торга с Москвой и в противостоянии со своими элитами.

Конечно, нелишне напомнить, что на церемонию в Варшаву не пригласили Владимира Путина, причем именно по политическим причинам. Если кратко, потому что Россия — сейчас агрессор. При этом Александру Лукашенко, которого называют последним диктатором Европы, приглашение прислали. Президент Белоруссии, правда, отвечать на него не собирается из солидарности. Естественно, в числе почетных гостей на мероприятиях в Варшаве — и канцлер Германии Ангела Меркель. Между тем, решение не приглашать в Варшаву Владимира Путина раскритиковал, в частности, бывший президент Польши Лех Валенса, который не понимает, зачем ухудшать и без того сложные отношения между двумя странами.

Однако дело не в этом. На что тут хочется обратить внимание? Не поехал Трамп — и правильно сделал, в трудную минуту нужно быть со своей страной, а не играть в политические игры, тем более чужие.

Америка не получит от этого особенно никаких дивидендов, а вот от отмены визита эффект куда больший, особенно учитывая, что скоро выборы.

В общем, это важный посыл многим политикам, — в первую очередь, надо думать о своей стране, а лишь потом о глобальных стратегиях.