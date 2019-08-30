Власть на Украине отдали в руки молодых

Поколение Pepsi пришло к власти: на Украине назначили самых молодых в истории страны премьер-министра и спикера Рады. Верховная рада избрала спикером депутата от президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, а новый кабинет министров возглавил Алексей Гончарук. Премьеру Украины, как и спикеру Рады, 35 лет, довольно молоды и новые министры. Кто еще вошел в новое украинское правительство? И как его оценили в Киеве? Об этом — Александр Рассохин.

«Тихая прогулка в сумерках с выключенными фарами на первой скорости», — так Владимир Зеленский охарактеризовал свои первые 100 дней у власти. Теперь, когда парламент сформирован, страна должна включить пятую скорость, объявил президент депутатам нового созыва Верховной рады. Задачи, которые стоят перед властью, — укрепление обороны, мир в Донбассе и возвращение Крыма. И на это есть год. В любом случае, новая Рада войдет в историю, уверен Зеленский.

«Вы можете попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, или, не дай бог, как парламент, который просуществовал всего один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я знаю, что распускать Раду не так страшно, искренне надеюсь, что этого не случится».

Раскрылась и одна из главных политических интриг на Украине — премьером объявлен Алексей Гончарук: 35 лет, юрист по образованию, прежде руководил экспертно-аналитическим центром, который занимается инвестклиматом, как политик работал советником у министра экологии и у первого вице-премьера. Но для должности главы правительства этого неприлично мало, полагает киевский политолог Алексей Курпас: «Свежий, новый, прогрессивный и молодой, но, к сожалению, по экономической грамотности и тяжеловесности в политике Гончарук — десятиграммовая гирька против килограмма либо ширма, за которой будет прятаться реальный премьер-министр, либо козел отпущения, на которого через полгода свалят все, что только можно».

Новый состав правительства политологи называют некомпетентным. Министр обороны Андрей Загороднюк — человек без профильного военного образования, который даже не служил в армии. А одним из вице-премьеров и вовсе стал 28-летний Михаил Федоров, без опыта работы в госструктурах.

Кто же может стоять за плечами столь молодых чиновников? Прежде всего, специалисты указывают на Арсена Авакова, главу МВД, который чуть ли не единственный сохранил за собой пост в правительстве, и, видимо, поддержал премьера Гончарука, рассказал "Ъ FM" на условиях анонимности источник в Киеве: «Он укрепился очень сильно. Если это правительство будет принято, то, в принципе, это будет правительство Коломойского с кучей марионеток, такой себе театр».

Среди новичков кабинета министров выделяется глава МИДа Вадим Пристайко, который в своем первом выступлении допустил и амнистию, и выборы в Донбассе, если туда, конечно, придет мир. В отличие от многих своих молодых коллег, он в политике давно: был послом Украины в Канаде, три года занимал пост замминистра иностранных дел. Киевский политолог Алексей Курпас считает, что господин Пристайко напоминает своего предшественника Павла Климкина: «Это человек с богатым опытом от Азии до Канады и Штатов, плюс, за спиной у него работа в администрации президента. Если он будет продолжать политику Климкина, то у него есть все шансы быть достаточно успешным».

В нынешних условиях власти придется принимать нестандартные решения. Уже сейчас подготовлено около ста новых законопроектов, сообщил "Ъ FM" директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Там очень много серьезных вещей, которые могут привести к тектоническим изменениям в экономике. Они могут как создать кризис, так и стать почвой для существенного экономического переформатирования.

Этот год будет преисполнен хаоса и политического популизма.

Как показывает украинская практика, популизм в Украине срабатывает, но, может, в этот раз все будет по-другому».

Так что, предложив такой смелый состав кабинета министров, Владимир Зеленский сильно рискует. Если подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе не будет, а экономика не начнет расти, то впечатляющий рейтинг президента начнет таять на глазах.

Также Верховная рада утвердила главу Службы безопасности Украины. Этот пост занял Иван Баканов. Вместе с Владимиром Зеленским он учился в школе, университете, а с 2017 года возглавлял партию «Слуга народа».