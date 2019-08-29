Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте главы государства. Документ определен как неотложный.

Документ зарегистрирован 29 августа. Текст пояснительной записки пока не опубликован.

Сегодня проходит первое заседание Верховной рады, которая находится под полным контролем пропрезидентской партии «Слуга народа». На нем ожидается принятие документа об импичменте, а также о сокращении числа депутатов с 450 до 300.

По информации “Ъ”, может быть предпринята попытка провести через Раду закон, позволяющий отзывать мандаты депутатов.

На заседании глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран председателем Верховной рады. За него проголосовали 382 депутата при минимуме в 226 голосов.

Также названы кандидаты в новое правительство.

Подробнее о заседании Рады — в публикации “Ъ” «Земля "слугами" полнится».