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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

Спикером Верховной рады стал глава партии «Слуга народа» Разумков

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран председателем Верховной рады девятого созыва. Прямая трансляция первого заседания ведется на сайте парламента.

За господина Разумкова проголосовали 382 депутата при минимуме в 226 голосов. Фракция «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (26 депутатов) проголосовала против.

Ожидается, что на сегодняшнем заседании Рада изберет премьер-министра страны и глав некоторых министерств.

Подробнее об ожиданиях от первого заседания нового парламента Украины читайте в материале “Ъ” «Земля "слугами" полнится».

Дмитрий Разумков рассказал “Ъ” о планах на ближайшее будущее.

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