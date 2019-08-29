Названы кандидаты в новое правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны. Как сообщил телеканалу NewsOne представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, его кандидатура уже внесена в парламент. Кандидатура премьера и новый состав кабинета министров депутаты Рады утвердят одним голосованием.

Чем известен Алексей Гончарук Читать далее

Народный депутат Украины от партии президента «Слуга народа» Роксолана Пидласа в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что на должность министра внутренних дел партия выдвинет кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. «По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента»,— заявила она после сегодняшнего заседания фракции.

На должность министра энергетики предложен эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора «Энергетика» BRDO Алексей Оржель, сообщил агентству депутат Андрей Герус.

«Руслан Рябошапка — генпрокурор, Иван Баканов — глава СБУ, Оксана Маркарова — министр финансов, Владимир Бородянский — министр будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту»,— добавил депутат Никита Потураев.

В настоящее время в Киеве проходит первое заседание Рады, его трансляцию ведет NewsOne. Прежний кабмин во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил с себя полномочия. «Слуга народа» имеет большинство в парламенте.

Подробнее об ожиданиях от первого заседания нового парламента Украины читайте в материале “Ъ” «Земля "слугами" полнится».