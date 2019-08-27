Водительские штрафы избавляют от бумажной волокиты

Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать онлайн уже в 2020 году: новый суперсервис будет доступен для 90 млн пользователей портала госуслуг. Для его запуска нужно будет внести изменения в КоАП. Эксперты и депутаты идею концептуально поддержали, но отметили, что от всех проблем автовладельцев нововведение все равно не избавит.

Минкомсвязь разместила на сайте госуслуг прототипы новых суперсервисов, среди которых «обжалование штрафов онлайн». Услуга будет доступна 90 млн пользователей портала госуслуг: для этого они должны будут согласиться получать «письма счастья» в электронном виде.

На портале или в мобильном приложении госуслуг появится кнопка «обжаловать штраф».

Пользователю предложат выбрать причину обжалования, например, неправильно распознанный номер или проданный автомобиль. Затем нужно будет прикрепить документы, например, договор купли-продажи на машину. Если штраф на момент обжалования был оплачен, то можно будет подать электронное заявление о возврате средств — деньги вернутся на банковскую карту.

В 2019 году будут отлаживать работу суперсервиса. В качестве пилотных регионов, по данным “Ъ”, выберут Тульскую область и Карачаево-Черкесскую Республику, там тестирование будет происходить в закрытом режиме, без доступа граждан.

Нужно будет вносить изменения в КоАП, законопроект уже готовится, поясняет знакомый с ситуацией источник “Ъ”: в кодексе нужно будет прописать возможность подачи жалобы в электронном виде. Верховный суд еще в 2018 году говорил о том, что сейчас гражданин может подать жалобу лично или заказным письмом, при этом подпись на документе должна быть «живая», а не электронная. В 2017 году депутаты Госдумы необходимые поправки анонсировали, но документ так и не приняли. В правительстве рассчитывают, что в полноценном виде новый суперсервис будет доступен уже в 2020 году. В 2022 году через госуслуги можно будет обжаловать и региональные штрафы (например, московские постановления за парковку от АМПП, МАДИ, которые, впрочем, и сегодня можно обжаловать в электронном виде, но через сервисы столичного правительства).

Новая услуга коснется, по предварительным оценкам, нескольких сотен тысяч человек. По данным ГИБДД, в 2018 году граждане подали 675 тыс. жалоб на постановления с автоматических камер, 457 тыс. из них было удовлетворено. Большая часть жалоб — переоформление штрафов с автовладельца на водителя, который был за рулем в момент нарушений.

Помимо электронного обжалования штрафов ГИБДД разрабатываются суперсервисы «подача заявления в правоохранительные органы», «правосудие онлайн» (дистанционная подача иска), «пенсия онлайн» (контроль пенсионных накоплений) и «утрата близкого человека» (упрощенное оформление документов и получение пособий). Их прототипы также опубликованы на портале госуслуг. Суперсервисами, напомним, называют новые виды госуслуг, для получения которых от гражданина требуются минимальные усилия без использования бумажных документов и личной явки в госучреждения. В конце июля был анонсирован суперсервис по электронному оформлению мелких аварий европротоколом.

До конца года на госуслугах покажут прототипы 25 новых «быстрых» госуслуг, рассказал представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего вопросы цифровой экономики.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков новый суперсервис назвал «прорывом в отношениях между автовладельцем и государством». «Вопрос в том, насколько эта услуга будет корректно работать,— отмечает он.— В Москве, к примеру, есть электронный сервис по оформлению пропусков для грузовиков для проезда в пределы ТТК. Водители на него жалуются, пользоваться им очень сложно. С электронным обжалованием такого быть не должно». Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько назвал инициативу Минкомсвязи «правильной и давно назревшей». «Но такой упрощенный способ обжалования подойдет только для случаев оспаривания явно несуразных случаев, когда штраф вынесен на несуществующее нарушение,— говорит он.— При необходимости истребования дополнительных документов, допроса свидетелей, предъявления оригиналов документов и прочих ситуаций такой способ не поможет».

«Анонсированный сервис по обжалованию штрафов в том или ином виде уже существует. Ничего инновационного здесь не вижу,— говорит юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева.— Через сайт ГИБДД уже сегодня можно направить скан-копии жалоб с подписью на постановление, Госавтоинспекция их принимает и рассматривает. Штрафы таким образом уже обжалуются. То, что предлагается,— это не полноценное электронное обжалование, а просто еще один канал подачи жалобы. Да, материалы можно будет направлять более удобным способом, и, вероятно, через мобильное приложение. Для граждан, которые уже умеют пользоваться сайтом ГИБДД, мало что изменится, а вот инспекторам станет работать проще». По мнению госпожи Соловьевой, в рамках нового сервиса необходимо показывать гражданам, помимо фотографий, еще и другие материалы дела, например, паспорт на камеру и прочие документы, по которым можно судить, было нарушение или нет.

Иван Буранов