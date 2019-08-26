Орешкин увидел в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы

Глава Минэкономики Максим Орешкин считает, что в сегменте потребительского кредитования в России появились черты «социальной проблемы». Представляя обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы, он сообщил, что у 15% российских заемщиков уходит более 70% дохода на выплату долгов.

«По данным Банка России, соотношение "платеж/доход" новых заемщиков в сегменте "кредиты наличными" в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение "платеж/доход" превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика»,— заявил министр. По его мнению, высокие темпы роста потребкредитования не приведут к рецессии в ближайшие годы. Негативное влияние на экономику они могут оказать в случае отсутствия мер по сдерживанию роста.

Ранее господин Орешкин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике из-за потребительских кредитов, темпы роста которых «абсолютно превышают темпы роста доходов населения». В ЦБ с этой позицией не согласны. Проводившие исследование аналитики Сбербанка также пришли к выводу, что рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан.

Об исследовании рынка потребкредитования читайте в публикации “Ъ” «"Пузыря" видимо не видимо».