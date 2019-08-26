Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%

Глава Минэкономики Максим Орешкин представил обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы. Из доклада следует, что в 2019 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,1%, в предыдущем докладе речь шла о росте в 1%.

Министерство также представило прогнозы по следующим показателям:

реальные доходы — в 2020 году рост составит 1,5%, с 2021 по 2024 год — с 2,2% до 2,4%;

— в 2020 году рост составит 1,5%, с 2021 по 2024 год — с 2,2% до 2,4%; инфляция — к концу 2019 года составит 3,8% (вместо 4,3%), в 2020 году — 3,0% (вместо 3,8%), в 2021–2024 годах — 4%;

— к концу 2019 года составит 3,8% (вместо 4,3%), в 2020 году — 3,0% (вместо 3,8%), в 2021–2024 годах — 4%; курс рубля к доллару — в 2019 году $1 будет стоить 65,4 руб. (вместо 65,1 руб.), в период с 2021 по 2024 год стоимость увеличится до 67,4 руб. (прежний прогноз равнялся 68,6 руб./$);

— в 2019 году $1 будет стоить 65,4 руб. (вместо 65,1 руб.), в период с 2021 по 2024 год стоимость увеличится до 67,4 руб. (прежний прогноз равнялся 68,6 руб./$); ВВП — в 2019 году рост составит 1,3%, в 2020 году — 1,7% (вместо 2%), с 2021 по 2024 год — до 3,3%;

— в 2019 году рост составит 1,3%, в 2020 году — 1,7% (вместо 2%), с 2021 по 2024 год — до 3,3%; безработица — в 2019 году 4,6% (вместо 4,7%), к 2024 году упадет до 4,3%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Реальные доходы населения растут медленно, заявил господин Путин.

До этого аналитики Высшей школы экономики заявили, что новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет Россию через год-полтора. Институт экономики роста имени Столыпина прогнозирует, что техническая рецессия в России может начаться уже в текущем году.

В июле рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в текущем году.

Подробнее о прогнозе АКРА читайте в публикации “Ъ” «Слабый и еще слабее».