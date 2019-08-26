Росту реальных доходов добавят устойчивости

Владимир Путин заявил, что недоволен уровнем доходов россиян. По словам президента, они растут очень медленно при том, что общие экономические показатели в целом положительные. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами правительства и главой Центробанка.

Президент отметил в том числе рост промышленности и ВВП, хотя даже эти показатели «не могут удовлетворить». Поэтому Путин предложил главам Минфина, Минэкономразвития и ЦБ подумать над тем, как решить эту проблему: «За первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. Темпы, безусловно, положительные, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и динамичным. В качестве положительного фактора хотел бы отметить инфляцию, которая постепенно приближается к целевому ориентиру, сейчас она составляет примерно 4,5%. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства».

В прошлом году Росстат отчитался о том, что реальные доходы россиян падают пять лет подряд. Тогда методику подсчетов ведомства раскритиковал глава Минфина Антон Силуанов. Он назвал ее «ужасной» и «непрозрачной». Позднее ее скорректировали, и выяснилось, что доходы россиян все-таки росли, правда, всего на 0,1%. В первой половине этого года доходы граждан продолжили падать более чем на 1%. Вместе с тем увеличилось и число россиян с зарплатой ниже прожиточного минимума до более 14%. В конце июля глава Минтруда Максим Топилин объяснил эти показатели изменением методики подсчетов Росстата.

Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов считает, что ситуация с доходами граждан давно уже перешагнула все критические отметки. Исправить положение можно, но, похоже, власти к этому пока не готовы. «Реальный доход — это заработок минус обязательные траты, которые с этого года выросли, поскольку были проиндексированы коммунальные услуги, также стоит учитывать НДС и уборку мусора. Очевидно, что уровень зарплат совершенно не соответствует. Ранее президент говорил, что все решат нацпроекты, но мы видим, что, во-первых, они не профинансированы на 40%, во-вторых, задерживаются. И Путин реально обеспокоен тем, что ситуация уже совсем никуда не годится. При этом между Центробанком и Минэком опять идет спор на тему закредитованности: народ не готов голодать, из-за этого все время растет задолженность населения перед банками.

Никаких улучшений не происходит, так что заявления, что все наладится, когда будут реализованы нацпроекты, уже больше не срабатывают.

Чтобы приблизить показатели к уровню 2014-2015 года, все денежные доходы должны быть увеличены минимум на 10 тыс. руб., равно как и пенсии. После этого опять можно будет говорить о том, что уровень жизни должен расти. При таком повышении речь идет примерно о $100-120 млрд. Наш экспорт приблизительно в пять раз больше, чем цифра, о которой говорю я. Министерства в принципе не видят в сложившейся ситуации ничего плохого, хотя на всю страну к среднему классу по западным стандартам относятся только 11 тыс. из 70 тыс. работающих»,— говорит Родионов.

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По данным Центробанка, в июле уровень безработицы в стране был близок к историческому минимуму — многие компании продолжали сокращать сотрудников. При этом общая ситуация с занятостью улучшилась лишь в сфере промышленности, отмечают аналитики ЦБ.

Владислав Викторов