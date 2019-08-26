11 185 руб. составил размер прожиточного минимума в целом по России во втором квартале 2019 года, следует из опубликованного в пятницу приказа Минтруда. Этот показатель на первый квартал 2019 года был установлен на уровне 10 753 руб. Таким образом, величина прожиточного минимума возрастает на 4%. Кроме общего размера этого показателя, отдельно для трудоспособного населения он установлен в размере 12 130 руб., для пенсионеров — 9236 руб., для детей — 11 004 руб. Эти цифры получены исходя из состава потребительской корзины, данных Росстата о ценах на продовольствие и уровня инфляции на товары и услуги в апреле—июне этого года.