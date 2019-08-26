В Южно-Сахалинске открылся международный фестиваль «Край света. Восток»

Проливной холодный дождь не смог все-таки смыть ни саму красную дорожку, ведущую к южно-сахалинскому «Чехов-центру», ни улыбки с лиц тех, кто мужественно по ней шел. Поскольку «Край света», в отличие от абсолютного большинства столичных и региональных кинофестивалей, не гонится за светской явкой, да и далековато он проходит для того, чтобы просто метнуться приятно и осмысленно провести уикенд, все прибывшие непременно имели какое-то конкретное дело. Генпродюсер фестиваля Алексей Агранович оказался еще и ведущим церемонии открытия. Режиссер Александр Миндадзе, актер Александр Робак, режиссер Цзялин Чжан, сахалинский краевед и путешественник Игорь Самарин вошли в жюри фестиваля. Гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов, продюсер Григорий Шабанов — члены экспертного совета сахалинского конкурса кинопроектов.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко тоже пришел по делу. Все-таки фестиваль присутствует в регионе дольше, чем сам господин Лимаренко, назначенный исполняющим обязанности губернатора в декабре прошлого года. И если горожанам международный кинофестиваль должен рассказать о мире за пределами острова, то господину Лимаренко он явно должен больше рассказать о горожанах. Узнать, какие фильмы и как они могут смотреть,— это и правда очень информативно.

В основном конкурсе фестиваля представлено десять кинокартин, снятых при участии 15 стран от Афганистана до Люксембурга. Не обошлось, впрочем, без российского кино — так, в основную программу вошли «Дылда» Кантемира Балагова, «Большая поэзия» Александра Лунгина и «Мальчик русский» Александра Золотухина. Если «Дылда» впервые была показана в параллельной программе Каннского кинофестиваля и в прокате, то работы господ Лунгина и Золотухина пока можно было видеть только на «Кинотавре». Внеконкурсные показы (всего в программе 112 фильмов) объединены в 13 тематических программ, среди которых как традиционные «Самое главное» и «Как научиться смотреть кино», так и совершенно новые «Ночные показы» и «Неоткрытый Индостан».

Евгения Милова