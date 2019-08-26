Музей подпольного восстания

К 75-летию парижского восстания, завершившегося 25 августа 1944 года капитуляцией гитлеровского гарнизона, на площади Данфер-Рошро открылся новый исторический музей. Среди 300 экспонатов самый впечатляющий — находящийся глубоко под зданием подземный командный пункт восставших. Музей освобождения Парижа говорит о победе, но не молчит и о поражении, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Музей освобождения Парижа—Музей генерала Леклерка—Музей Жана Мулена раньше существовал на задах вокзала Монпарнас и особой славой не пользовался. Теперь его открыли заново в новой архитектуре и сценографии: на площади Данфер-Рошро в одном из павильонов 1787 года работы гениального Клода Николя Леду. «Освобождение» — итог, но где освобождение, там и оккупация, а об этом французы вспоминать не любят. Самая мощная армия Европы, победительница в Первой мировой, разбита с 10 мая до 22 июня 1940 года, половина страны отходит к Гитлеру, а половиной управляют коллаборационисты Виши. Маршал Анри Филипп Петен (1856–1951) — герой в Первой мировой и предатель во Второй — строит Францию без коммунистов, евреев, иммигрантов. Причем «во имя и во благо национальной идеи, во имя родины», то есть номинально во имя того же, за что сражались и бойцы «Свободной Франции» под руководством генерала Шарля де Голля (1890–1970).

Про это — первые залы нового музея, рассказывающие об эйфории 1920-х, ударившем в 1930-х экономическом кризисе, перешедшем в 1938-м в кризис международный, а в 1940-м — в военный и моральный. Можно прослушать две речи: речь Петена, в которой он объявляет о капитуляции и клянется в верности Франции, и речь де Голля, который объявляет, «что Франция проиграла битву, но не проиграла войну». Два пути, два варианта биографии для любого из французов.

Дальше мы узнаем о титульных героях музея. Первый — Жан Мулен (1890–1943), чиновник, ставший эмиссаром де Голля и сброшенный с парашютом, чтобы объединить организации Сопротивления. Художник, спортсмен, державший для прикрытия художественную галерею в Ницце и проверявший явки в Париже, Мулен был арестован и умер под пытками. Второй — генерал Леклерк, он же Филипп де Отклок (1902–1947), кадровый потомственный военный, аристократ, возглавивший войну в Африке, вернувшийся во Францию вместе с американцами и освобождавший Париж в августе 1944-го.

Вокруг этих двух биографий — истории многих французов, боровшихся с немцами в Сопротивлении или воевавших в рядах «Свободной Франции». И других: наслаждавшихся жизнью, арестовывавших евреев и уверявших, что с гитлеровцами борются сплошь «приезжие», наймиты британцев и американцев (об этом свидетельствуют «красные афиши» с именами расстрелянных), и писавших доносы на соседей (один из которых выставлен в витрине на видном месте).

Вот газета с шапкой о том, что генерал де Голль заочно приговорен к смерти, и с льстивым портретом Габриэль Шанель на той же странице. Вот вывеска на Гран-Пале «Новая жизнь: европейская Франция». Европейская — читай нацистская. Вот художники и актеры, отправляющиеся в культпоездку в Берлин. Путеводитель по городу для немецких солдат: как лучше провести увольнительные. Словом, все, что ставили в вину парижанам те, кому повезло не оказаться перед таким выбором. Выбор не был легок: вот афиша немецкого командования, обещающая расстрелы на месте «всем близким и дальним родственникам мужского пола старше 18 лет».

Экспонаты совсем не эффектны — это не музеи армии с их знаменами, танками, пушками, трофеями. Сопротивление Мулена старалось не оставлять следов, не больше сохранилось в африканских пустынях, где воевали солдаты Леклерка. Клочки бумаги, обрывки ткани, выцветшие повязки и флажки, комбинезон парашютиста, рация, пишущая машинка для листовок, генеральская трость и портупея. Быть может, самый забавный экспонат — платье в национальных цветах, которое парижанка сшила во время оккупации, чтобы покрасоваться в нем на параде Освобождения.

Нам рассказывают о начале восстания 19 августа 1944 года. К столице приближались американцы, в авангарде которых шла 2-я французская танковая бригада генерала Леклерка. Глава американцев генерал Эйзенхауэр не хотел входить в Париж, опасаясь потерь. Начало восстания позволило де Голлю убедить его двинуться к столице. Париж не постигла судьба Варшавы. Четыре дня боев закончились 25 августа капитуляцией генерала Дитриха фон Хольтица. Ручка, которой он подписал документ о сдаче, выставлена в музее рядом с пистолетом Анри Роля-Танги, предводителя парижского восстания. Среди экспонатов музея — подземный штаб восстания, из которого полковник Роль-Танги (1908–2002), рабочий, коммунист, бывший боец интербригад в Испании, руководил восстанием в Париже. Спустившись на 98 ступенек, мы оказываемся в бывшем убежище, построенном в 1930-х. В августе 1940-го бойцы Сопротивления реквизировали бункер и организовали там штаб, связанный телефонной сетью со всем Парижем. В реставрированном убежище сохранились надписи на стенах: «PS Rol», «Telephones», «Secretariat». Директор музея говорит, что о подземелье гитлеровцы знали, но добраться до него уже не могли.

Два главных героя Музея освобождения Жан Мулен и генерал Леклерк — идеальные персонажи, рыцари без страха и упрека. В их биографиях нет неприятных сюрпризов для будущих историков. Коренные французы, выходцы из «хороших семей», образованные, артистичные и аристократичные, католики, белые. Это в известном смысле выбор «деголлевской» традиционной Франции. Сейчас к 75-летию освобождения французские политики стремятся расширить пантеон героев. Совсем недавно, празднуя юбилей франко-американского десанта 1944 года высадки в Провансе, президент Макрон отдал дань героизму «африканских войск», бойцам из Алжира, Туниса, Сенегала и Чада. Возможно, это станет темой следующих выставок в музее, пока же об этом расскажут только мемориальные доски на стенах Парижа в честь бойцов, погибших 75 лет назад, в августе 1944-го, где вместе — имена французов, испанцев, сенегальцев.