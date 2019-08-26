«Спартак» смешался с лидерами

Очень тесно стало в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. После того как в субботу лидер премьер-лиги «Зенит» в седьмом туре уступил на выезде «Уфе» со счетом 0:1, потерпев первое поражение в сезоне, его догнали «Краснодар» и «Локомотив», которые сыграли вничью 1:1 в очной встрече. А вчера с ними поравнялись «Ростов» и «Спартак», одержавшие волевые победы над «Рубином» и «Крыльями Советов» соответственно. Таким образом, сейчас сразу пять клубов имеют в своем активе 14 очков.

Все смешалось в Российской футбольной премьер-лиге, стоило только ее лидеру и главному фавориту оступиться в Уфе. А ведь поначалу казалось, что «Зенит» возглавил турнирную таблицу всерьез и надолго. Домашние 1:1 с «Краснодаром» в четвертом туре, когда петербуржцы ушли от поражения перед финальным свистком, еще ничего по большому счету не значили, да и нулевая ничья с «Ахматом» в прошлый уикенд и опять же в родных стенах воспринималась скорее как недоразумение. Однако за этими осечками последовало и первое поражение в чемпионате, причем от соперника, заметно уступающего сине-бело-голубым в классе. Возможно, пока речь идет лишь о неблагоприятном для «Зенита» стечении обстоятельств. Встречу с «Уфой», как известно, пропускал из-за дисквалификации главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, который вспылил после матча с «Ахматом» и был наказан за оскорбление судей. Аукнулась его команде и победа над «Динамо» в пятом туре — тогда она потеряла из-за травм Себастьяна Дриусси и свое самое дорогое приобретение Малкома. Кроме того, в двух последних играх арбитры отменили три гола, которые забили петербуржцы. Вместе с тем эксперты отмечают, что у «Зенита» сейчас есть проблемы с качеством футбола, а насколько они существенные, теперь, наверное, ответит следующий матч со «Спартаком» в гостях.

Как бы то ни было, замешкавшегося лидера догнали преследователи. Вообще-то «Краснодар» или «Локомотив» могли и обогнать его в случае победы, но они разошлись миром в довольно боевом очном противостоянии. Кстати, «быки» продемонстрировали отменную психологическую устойчивость. Они быстро оклемались после нокаутирующего удара от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов и смотрелись ничуть не хуже, а в концовке и получше «Локомотива», который к тому же имел преимущество в виде полноценного недельного цикла подготовки к матчу. Несмотря на очевидные кадровые трудности, «Краснодар» тем не менее освежил состав прежде всего за счет собственных воспитанников — Магомеда-Шапи Сулейманова, Ивана Игнатьева и Даниила Уткина. И даже грубая ошибка вратаря Матвея Сафонова, вследствие которой кубанцы уже на пятой минуте пропустили мяч и дали фору железнодорожникам, не обескуражила подопечных Мурада Мусаева. Именно «Краснодар» в итоге поднялся на первое место по дополнительным показателям. В ближайший вторник состоится ответная встреча с «Олимпиакосом», но в основную сетку Лиги чемпионов клубу Сергея Галицкого, пожалуй, уже не пробиться. Хотя автор гола в ворота «Локомотива» Сулейманов сказал журналистам в смешанной зоне, что пирейские 0:4 еще не приговор и надо до конца верить в успех.

Тем временем группу лидеров чемпионата России разбавили «Ростов» и «Спартак». Команде с берегов Дона нужно было победить дома «Рубин», а москвичам взять три очка у «Крыльев Советов» в Самаре. Красно-белые после невразумительного старта, особенно по игре, начали движение вверх, в том числе одолели в принципиальном дерби ЦСКА, но споткнулись в Лиге Европы о «Брагу», с которой они продолжат выяснять отношения на этой неделе. В матче с «Крыльями» их состав усилил голландский полузащитник Гус Тиль, который, как и шведский нападающий Джордан Ларссон, пока не может выступать на международной арене. Зато попал под ротацию и оказался в резерве Зелимхан Бакаев, ставший вроде бы твердым игроком спартаковской основы. У Тиля на пару с Андре Шюррле было три голевых момента уже на первых минутах, и в целом гости владели инициативой. На 41-й минуте они вообще откровенно простили самарцев, когда Шюррле угодил в штангу, а с добиванием Резиуана Мирзова справился голкипер Сергей Рыжиков. Но тут сработала формула «не забиваешь ты, забивают тебе». Хозяева совершили прорыв по левому флангу, последовал прострел в штрафную площадь, и лучший бомбардир первенства Александр Соболев протаранил оборону противника, записав в свой актив уже шестой мяч. Во втором тайме «Спартак» быстро отыгрался, причем отличились новички клуба Ларссон (гол) и Тиль (пас). Затем Шюррле едва не поразил «девятку» со штрафного удара. Красно-белые бросили в бой и Зелимхана Бакаева, и даже его младшего брата Солтмурада. Они по-прежнему больше атаковали и гораздо чаще били по воротам (28 раз против девяти). Один Шюррле нанес девять ударов. Однако на 89-й минуте «Крылья» организовали опаснейшую контратаку, и «Спартак» дважды подряд спас вратарь Александр Максименко. И все-таки гости вытащили этот матч — в компенсированное время Тиль забил с передачи старшего Бакаева.

«Ростов» еще в предыдущем туре упустил возможность сравняться с «Зенитом», тоже проиграв на выезде «Уфе». И сейчас команда Валерия Карпина находилась в сложном положении, так как «Рубин» вел в счете. Но все же ростовчане одержали волевую победу, которую им принес в концовке Александр Саплинов. Таким образом, возникла достаточно уникальная ситуация, когда в премьер-лиге сложился целый квинтет лидеров — сразу пять клубов набрали 14 очков в семи матчах. К тому же вплотную к ним приблизился ЦСКА, раскатавший на своем поле «Ахмат» — 3:0.

Александр Ильин